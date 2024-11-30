Train Sim World 5
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 34.18 GB
- Üretici Dovetail Games
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Train Sim World 5, ultra gerçekçi özelliklere sahip olan bir tren sürme simülasyonudur.
Simülasyon oyunları arasında yer alan Train Sim World 5, kendinizi rayların üzerine bırakabileceğiniz bir tren sürme simülasyonudur. İkonik şehirleri gezin, farklı rütbelere görev yapın ve yolcuları gitmek istedikleri yere götürün.
Londra, Frankfurt ve LA gibi dünyanın en büyük şehirlerinde makinist olacaksınız. Rayların hakimi olmak istiyorsanız, sürüşte ustalaşın ve farklı trenleri deneyimleyin.
Birçok farklı trenle birlikte yolculuğa çıkacaksınız. Yüksek gerçekliği oyunculara sunan Train Sim World 5'te, hem eski hem de yeni trenleri sürerek, kendinizi gerçek bir makinist gibi hissedebilirsiniz.
Oyunun içerisindeki kontroller, tren arayüzleri ve birçok ayrıntı gerçek hayata uygun bir şekilde dizayn edilmiştir. Sadece tren sürmek değil, aynı zamanda şef olarak biletleri kontrol edebilir, yolcu güvenliğini sağlayabilir ve kapıları yönetebilirsiniz.
Train Sim World 5 İndir
Kendi yolculuğunuza kendi tarzınızda çıkmak ister misiniz? Bunun için trenlerinizi istediğiniz gibi özelleştirebilir ve tüm ayarlamalarını yapabilirsiniz.
Siz de Train Sim World 5 indirin ve bilgisayarlarınızda ultra gerçekçi bir simülasyon deneyimi yaşayın!
Train Sim World 5 Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 8.1, 10 veya Windows 11
- İşlemci: Intel Core i5-4690 @ 3.5 GHz veya AMD Ryzen 5 1500X @ 3.7 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti veya AMD Radeon RX 460 2 GB VRAM veya üzeri
- DirectX: Sürüm 10
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 35 GB kullanılabilir alan