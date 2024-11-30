Train Sim World 5, ultra gerçekçi özelliklere sahip olan bir tren sürme simülasyonudur.

Berkcan Aktürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Simülasyon oyunları arasında yer alan Train Sim World 5, kendinizi rayların üzerine bırakabileceğiniz bir tren sürme simülasyonudur. İkonik şehirleri gezin, farklı rütbelere görev yapın ve yolcuları gitmek istedikleri yere götürün.

Londra, Frankfurt ve LA gibi dünyanın en büyük şehirlerinde makinist olacaksınız. Rayların hakimi olmak istiyorsanız, sürüşte ustalaşın ve farklı trenleri deneyimleyin.

Birçok farklı trenle birlikte yolculuğa çıkacaksınız. Yüksek gerçekliği oyunculara sunan Train Sim World 5'te, hem eski hem de yeni trenleri sürerek, kendinizi gerçek bir makinist gibi hissedebilirsiniz.

Oyunun içerisindeki kontroller, tren arayüzleri ve birçok ayrıntı gerçek hayata uygun bir şekilde dizayn edilmiştir. Sadece tren sürmek değil, aynı zamanda şef olarak biletleri kontrol edebilir, yolcu güvenliğini sağlayabilir ve kapıları yönetebilirsiniz.

Train Sim World 5 İndir

Kendi yolculuğunuza kendi tarzınızda çıkmak ister misiniz? Bunun için trenlerinizi istediğiniz gibi özelleştirebilir ve tüm ayarlamalarını yapabilirsiniz.

Siz de Train Sim World 5 indirin ve bilgisayarlarınızda ultra gerçekçi bir simülasyon deneyimi yaşayın!

Train Sim World 5 Sistem Gereksinimleri