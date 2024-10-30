Dragon Age: The Veilguard’ı indirerek bu epik RPG'de Thedas’ın kaderini siz belirleyin! Fantastik dünyada karanlık güçlere karşı savaşın!

Kemal Tavus - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

BioWare tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayımlanan Dragon Age: The Veilguard, Dragon Age evrenini derinlemesine keşfetmek isteyen RPG severler için tasarlanmış bir oyundur. Bu yeni macera, oyuncuları Thedas’ın büyüleyici ve tehlikeli dünyasında gizemli Veil (Perde) çatlaklarını araştırmaya ve bölgeyi tehdit eden karanlık güçlere karşı savaşmaya davet ediyor.

Dragon Age: The Veilguard’ın hikayesi, serinin geçmiş oyunlarındaki olaylardan etkilenen bir dünyada geçiyor. Oyunculara önceki oyunlarda şekillenen olayların sonucuyla yüzleşme fırsatı sunuyor.

The Veilguard, oyuncuları seçimlerin ve stratejik kararların büyük önem taşıdığı, büyü ve kılıçla yoğrulmuş bir dünyaya davet ediyor. Thedas’ın kalbinde karanlık ve güçlü varlıklar uyanmış, Veil çatlakları her yanda belirmeye başlamıştır.

Bu çatlaklar, öteki dünyaya açılan geçitler olup korkutucu yaratıkların dünyaya sızmasına yol açmaktadır. Biz de bu zorlu macerada yer alıyoruz ve kötülüğe karşı savaşıyoruz.

Dragon Age: The Veilguard İndir

Hemen Dragon Age: The Veilguard indirin ve bu büyülü dünyaya adım atın.

Dragon Age: The Veilguard Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : 64 bit Windows 10/11

: 64 bit Windows 10/11 İşlemci : Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X

: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 970/1650 / AMD Radeon R9 290X

: NVIDIA GTX 970/1650 / AMD Radeon R9 290X DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 100 GB kullanılabilir alan

: 100 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: SSD Tercih Edilir, HDD Desteklenir; Windows 11'deki AMD CPU'lar AGESA V2 1.2.0.7 gerektirir