995 TL'lik 3 Oyun Game Pass'ten Kaldırılacak! Tarih Verildi

Oyuncuların keyifli zaman geçirmesine yardım eden Game Pass'in kütüphanesinde çok sayıda oyun bulunuyor ancak bazı yapımlar bir süre sonra kütüphaneden kaldırılıyor. Peki, eylül ayının ortasında Game Pass'ten hangi oyunlar kaldırılacak?

3 Oyun Game Pass'ten Ayrılacak

Microsoft tarafından yapılan duyuruya göre 15 Eylül 2025 tarihinde Game Pass'in kütüphanesinden All You Need is Help, Wargroove 2 ve We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie kaldırılacak. Belirtilen tarihten itibaren bu oyunları oynamak içi satın almak gerekecek.

Q-Games tarafından geliştirilen All You Need is Help, arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alıyor. Çok basit bir oynanışa sahip olan oyunda küpleri kontrol ederek bulmacaları çözmeye çalışıyoruz. Karakter özelleştirme sistemini içeren oyunda ilerledikçe çeşitli aksesuarlar ve kostümlere sahip olabiliyoruz.

Wargroove 2, sıra tabanlı strateji oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Robotality tarafından geliştirilen oyunda karşımıza çıkan düşmanları yok etmeye ve görevleri tamamlamaya çalışıyoruz. Her birimin kendine özgü hareket ve saldırı menzili mevcut.

Aksiyon ve bulmaca türlerindeki We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie'de Katamari isimli yapışkan topu kullanarak dünyadaki objeleri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Çizgi film tarzı grafiklere sahip olan oyun 2023 yılının haziran ayında satışa sunuldu.

2025 yılının eylül ayında Game Pass'e gelecek oyunlar da belli oldu. Nine Sols 3 Eylül, Hollow Knight: Silksong ve Cataclismo 4 Eylül, PAW Patrol World 10 Eylül, RoadCraft ise 16 Eylül tarihinde Game Pass'in kütüphanesine eklenecek.