RoadCraft, ister tek ister arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir iş makinesi simülasyonudur.

Berkcan Aktürk - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Felaketlerin kaosa neden olduğu bölgeleri yenileme görevini üstlendiğiniz RoadCraft, oyunculara kapsamlı bir simülasyon deneyimi sunmaktadır. İster dağda, ister çölün ortasında her türlü haritada restore işlemlerinize hız kesmeden başlayın.

Enkazı temizleyin, yolları ve köprüleri onarın, yeniden inşa edin ve tüm restore işlemlerini tamamlayın. Engelleri temizlemek ve yeniden inşa etmek için çeşitli araçlara ihtiyaç duyacaksınız. Bu tür araçları ve ekipmanları kullanın, yeni araçlar satın alın ve giderek garajınızı genişletin.

RoadCraft'ta her makinenin kendine özgü bir yeteneği bulunmaktadır. Buldozerler, taşımacılar, asfalt döşeme araçları, düzleştiriciler ve daha birçok aracı kullanarak olay yerlerini temizleyebilirsiniz.

RoadCraft İndir

Çeşitli kaza yerlerini deneyimleyeceksiniz. Bazı yerlerde yollar hasar görebilir, bazı yerlerde görmeyebilir. Bu her şey için geçerlidir. Hep farklı ortamlarla karşılaşacaksınız. İhtiyacınıza göre makineler kullanın ve topladığınız bileşenleri geri dönüştürün.

RoadCraft, tek oyunculu oyun modunun yanı sıra arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz online modu içerisinde barındırmaktadır. Arkadaşlarınızla iş bölümü yaparak bu enkazları temizleyebilir ve eğlenceli simülasyon deneyimi yaşayabilirsiniz.

Henüz daha tam sürümüyle piyasaya çıkışını yapmamış olan RoadCraft, halihazırda demo sürümünü Steam sayfasında barındırmaktadır. Eğer oyunu erkenden deneyimlemek istiyorsanız, RoadCraft'ın demo sürümünü indirebilirsiniz.