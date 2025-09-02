Ubisoft Oyunlarında %90'a Varan İndirim Başladı! Fırsatı Kaçırmayın
Xbox mağazasında Ubisoft oyunları için yüzde 90'a varan bir indirim kampanya başladı. İşte ucuza oyun satın alma fırsatı sunan kampanyanın detayları!
Ubisoft oyunlarını seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Xbox mağazasında başlayan kampanya ile birlikte Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Assassin's Creed Odyssey Gold Edition ve Far Cry 6 Gold Edition dahil çok sayıda oyunun fiyatı düştü.
14 Eylül 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Xbox mağazasında yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi TPS oyunları arasında yer alan yapım 600 TL yerine 60 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.
2017 yılında piyasaya sürülen Assassin's Creed Origins Deluxe Edition yüzde 90 oranında indirime girdi. Ubisoft tarafından geliştirilen oyunun Deluxe sürümü 675 TL yerine 67,50 TL'ye satılıyor. Başarılı oyun Antik Mısır'da geçiyor.
Ubisoft tarafından geliştirilen Riders Republic yüzde 90 oranında indirime girdi. 2023 yılında piyasaya sürülen oyun 700 TL'den 70 TL'ye düştü. Yüzde 80 indirime giren Assassin's Creed Odyssey Gold Edition 800 TL yerine 120 TL'ye satılıyor.
En iyi açık dünya oyunları arasında yer alan Watch Dogs 2 yüzde 90 oranında indirime girdi. 2016 yapımı oyun 1.300 TL yerine 130 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Watch Dogs Legion ise yüzde 90 indirim ile 600 TL'den 60 TL'ye düştü.
Xbox'ta İndirime Giren Ubisoft Oyunları
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint
|600 TL
|60 TL
|%90
|Assassin's Creed Origins Deluxe Edition
|675 TL
|67,50 TL
|%90
|Riders Republic
|700 TL
|70 TL
|%90
|Watch Dogs 2
|1.300 TL
|130 TL
|%90
|Watch Dogs Legion
|600 TL
|60 TL
|%90
|Assassin's Creed Odyssey Gold Edition
|800 TL
|120 TL
|%85
|Assassin's Creed Valhalla
|600 TL
|120 TL
|%80
|Tom Clancy's The Division Gold Edition
|200 TL
|30 TL
|%85
|Anno 1800
|450 TL
|67,50 TL
|%85
|Assassin’s Creed Rogue Remastered
|140 TL
|21 TL
|%85
|Assassin's Creed Syndicate
|140 TL
|21 TL
|%85
|Assassin's Creed Unity
|140 TL
|21 TL
|%85
|Far Cry 4
|140 TL
|21 TL
|%85
|Far Cry 3
|121,25 TL
|24,25 TL
|%80
|Far Cry 5
|600 TL
|90 TL
|%85
|Far Cry 6 Gold Edition
|800 TL
|160 TL
|%80
|Far Cry New Dawn
|270 TL
|54 TL
|%80
|Far Cry Primal
|140 TL
|21 TL
|%85
|Avatar: Frontiers of Pandora
|1.450 TL
|362,50 TL
|%75