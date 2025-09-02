Ubisoft Oyunlarında %90'a Varan İndirim Başladı! Fırsatı Kaçırmayın

Ubisoft oyunlarını seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Xbox mağazasında başlayan kampanya ile birlikte Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Assassin's Creed Odyssey Gold Edition ve Far Cry 6 Gold Edition dahil çok sayıda oyunun fiyatı düştü.

14 Eylül 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Xbox mağazasında yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi TPS oyunları arasında yer alan yapım 600 TL yerine 60 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

2017 yılında piyasaya sürülen Assassin's Creed Origins Deluxe Edition yüzde 90 oranında indirime girdi. Ubisoft tarafından geliştirilen oyunun Deluxe sürümü 675 TL yerine 67,50 TL'ye satılıyor. Başarılı oyun Antik Mısır'da geçiyor.

Ubisoft tarafından geliştirilen Riders Republic yüzde 90 oranında indirime girdi. 2023 yılında piyasaya sürülen oyun 700 TL'den 70 TL'ye düştü. Yüzde 80 indirime giren Assassin's Creed Odyssey Gold Edition 800 TL yerine 120 TL'ye satılıyor.

En iyi açık dünya oyunları arasında yer alan Watch Dogs 2 yüzde 90 oranında indirime girdi. 2016 yapımı oyun 1.300 TL yerine 130 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Watch Dogs Legion ise yüzde 90 indirim ile 600 TL'den 60 TL'ye düştü.

Xbox'ta İndirime Giren Ubisoft Oyunları