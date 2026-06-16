Game Pass'ten Çok Sevilen 8 Oyun Kalkacak! Tarih Belli Oldu

Microsoft, Game Pass kütüphanesine her ay düzenli olarak yeni oyunlar ekliyor. Bununla birlikte bazı oyunları da kaldırıyor. Şirket tarafından yapılan son duyuru ile yakında birkaç oyunun daha kaldırılacağı ortaya çıktı. Şirketin abonelik tabanlı oyun hizmetini kullanan oyuncular, 8 oyuna daha veda etmek zorunda kalacak.

Game Pass'ten Hangi Oyunlar Kaldırılacak?

Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar arasında Rise of Tomb Raider, Tomb Raider, Payday 2, Ultimate Chicken Horse, Volcano Princess, Unpacking, Mecha Break ve Slay the Spire yer alıyor. Microsoft'un açıklamasına göre bu oyunların her birini oynamak için abonelerin 30 Haziran 2026 tarihine kadar süresi bulunuyor.

Bazı Oyunlar Neden Her Ay Game Pass'ten Kaldırılıyor?

Game Pass'ten her ay bazı oyunların kaldırılmasının başlıca sebepleri arasında lisans anlaşmanın sona ermesi geliyor. Microsoft, oyunculara çok çeşitli bir oyun kütüphanesi sunmak için üçüncü taraf yayıncılarla anlaşma yapar ve bu süre sona erdiğinde yayıncının oyunları kütüphaneden kaldırılır.

Bazen yayıncı kendi kararıyla da oyunlarının kaldırılmasını talep edebilir. Örneğin oyunu kendi abonelik hizmeti üzerinden sunmaya ya da başka platformda öne çıkarmaya karar verebilir. Benzer şekilde Microsoft da bazen oyunların yeterince ilgi görmemesi nedeniyle sözleşme yenilememekte karar kılabilir.

Diğer yandan oyunlarda markaların lisanslarının sona ermesi de önemli faktörler arasında yer alıyor. Bazı oyunlarda müzikler, arabalar ve benzeri unsurlar lisanslı olarak oyuna eklenir. Bu lisans sona erdiğinde ise oyun Game Pass'ten kaldırılabilir. Hatta sadece Game Pass değil, direkt Xbox mağazasından da kaldırılabilir.

Kaldırılan Oyunlar Tekrar Game Pass'e Eklenecek mi?

Game Pass'ten kaldırılan her oyun ileride tekrar Game Pass'e gelmeyebilir. Bu tamamen oyunun ne kadar ilgi çektiğine ve Game Pass kullanımını artırdığına bağlı olur. Örneğin Grand Theft Auto V, geçmişte Game Pass'ten kaldırılmıştı fakat daha sonra sözleşme yenilenerek yeniden kütüphaneye eklendi. Geçtiğimiz aylarda ise yeniden abonelere veda etti.

Editörün Yorumu

Game Pass'ten 30 Haziran 2026 tarihinde kaldırılacak oyunlar arasında önceki aylara göre çok daha sevilen oyunlar bulunuyor. Özellikle Rise of Tomb Raider ve Tomb Raider'ın bu listede yer almasının bazı oyuncular için ciddi hayal kırıklığına neden olacağını düşünüyorum. Bu oyunlar oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından seviliyor. Umuyorum ki ileride yeniden kütüphanedekini yerini alır.