Game Pass'te Beklenmedik Değişiklik! En Büyük Avantajı Bitebilir

Microsoft, Game Pass hizmetinde büyük bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Sektör içinden güvenilir bir kaynağa göre abonelik hizmetinden yararlanan Xbox kullanıcıları, yakın bir tarihte bu hizmet sayesinde ilk günden itibaren ekstra bir ücret ödemeye gerek kalmadan yükleyip oynamaya başlayabildiği popüler oyun serisine ilk günden erişimini kaybedebilir.

Game Pass Hizmetinden Hangi Oyun Serisi Kaldırılacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Microsoft, Call of Duty serisini Game Pass'ten ilk günden itibaren ücretsiz olarak erişilebilen oyunlar arasından çıkarmayı planlıyor. Bu oyun serisi, 2023 yılında Activision Blizzard'ın Microsoft tarafından satın alınmasından sonra Game Pass kütüphanesine eklenmişti. Black Ops 7 dahi çıkar çıkmaz kütüphanede yerini aldı ancak son iddialara bakılırsa bu durum yakında tersine dönebilir.

Call of Duty Oyunları Neden Çıktığı Game Pass'e Gelmeyecek?

Call of Duty serisini Game Pass hizmeti altında "çıktığı gün oynanabilen" bir avantaj olarak sunmaktan vazgeçilmek istenmesinin arkasında elbette potansiyel gelir kaybı yatıyor. Teknoloji devi Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasının en önemli sebeplerinden biri, Game Pass'in abone sayısını artırmaktı. Ne var ki 2026 yılına gelindiğinde beklentiler tam olarak karşılanmadı.

Game Pass aboneliklerinden elde edilen gelir, pek çok kaynağa ayrılıyor. Bunlardan öncelikle Microsoft'un kendi bünyesi altındaki oyun stüdyoları pay alır. Öte yandan Resident Evil serisinin arkasındaki isim Capcom ve GTA 5 dâhil birçok oyunun geliştiricisi Rockstar Games'in oyunlarını kütüphaneye eklemeye devam etmesi için yapılan anlaşmalar da toplam gelirden bir paya sahip olur.

Call of Duty serisi sadece bir oyundan ibaret değil. Ayrıca her oyun hikâye tabanlı da değil. Bazıları çevrim içi çok oyunculu moda sahip. Bu da sunucu maliyeti ve sürekli güncelleme de dahil olmak üzere pek çok maliyeti olduğu anlamına geliyor. Yani söz konusu yapımların Game Pass kütüphanesi üzerinden bedava sunulması, Microsoft'un gider dağılımında bir dengesizlik yaratıyor.

Bu tür abonelik hizmetlerinin kullanıcıları platformda tutmaya devam etmesi için her ay düzenli olarak yeni oyunlar sunması gerekiyor. Ama aboneliklerden elde edilen gelirin büyük bir kısmı Call of Duty oyunlarına giderse şirketin oyunlarını Game Pass'e getirmeleri için diğer oyun şirketlerine yapacak bir teklifi olmaz. Bu da oyuncuların hep aynı oyunlar görmesi ile sonuçlanır.

Günün sonunda Game Pass aboneliği cazibesini yitirir ve toplam abone sayısı hızla dibi görmeye başlar. İşte bunun olmaması için şirket de Call of Duty serisini Game Pass avantajı olarak sunmaktan vazgeçmeyi düşünüyor. Elbette ki terazinin diğer tarafında bu hizmeti Call of Duty oyunlarını oynamak için alan oyuncular da bulunuyor. Söz konusu kişilerin bu durumdan nasıl etkileneceğinin de iyi düşünülmesi gerekiyor.

CoD Ne Zamandan İtibaren Game Pass'te İlk Gün Oynanamayacak?

Xbox, Call of Duty oyunlarının çıktığı ilk günden itibaren ücretsiz olarak erişilebilen oyunlar arasından kaldırma planını bu yıl içinde uygulamayı planlıyor. Elbette ki henüz şirket tarafından resmî açıklama yapılmadı. Yani planlarda her an değişiklik olabilir ama Game Pass hizmetinin mevcut durumunu göz önünde bulundurduğumuzda erteleme ya da iptal etme gibi kararlar alınması şu anlık pek olası görünmüyor.

Editörün Yorumu

2006-2007 gibi yıllarda Call of Duty oyunları ile içli dışlı olmaya başlayan birisi olarak bu serinin bendeki yerinin çok ayrı olduğunu söylemeliyim. Şu an yeni oyunlarına çok ilgi duymuyorum, eski oyunlarını oynamak daha keyifli geliyordu ama bu seriyi çok severek oynayan milyonlarca oyuncu olduğunu biliyorum.

Game Pass tarafında böyle bir değişikliğin olması ciddi bir hayran kırıklığına neden olacaktır. Eğer tasarruf için böyle bir adım atılacak ise daha farklı yöntemler denenebilir. Aksi takdirde bu yol, şirketi hedefine ulaştırmaktan ziyade çok daha geriye itebilir. Yani abone sayılarında aşırı düşüş olabilir. Bu düşüşle birlikte gelirinde büyük kayıp yaşayabilir. En nihayetinde ise oyunculara yeni ve ilgi çekici oyunlar sunmakta zorlanabilir.