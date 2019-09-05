Gears 5'ten On Beş Dakikalık Yeni Oynanış Videosu

Bu senenin iddialı oyunlarından bir tanesiyle daha yakın bir zamanda buluşacağız. Gears of War serisinin yeni oyunu Gears 5, bir haftadan az bir zaman sonra PC ve Xbox One için satışa sunulacak. Başta serinin hayranları olmak üzere oyuncuların sabırsızlıkla beklediği oyun için yeni bir oynanış videosu ortaya çıktı.

E3 2018 fuarında duyurulmuş olan Gears 5, Gears of War 4 için doğrudan bir devam oyunu olacak. Çatışmaların BioShock: Infinite, açık dünya tasarımının da God of War oyunundan esinlenilerek oluşturulduğu devam oyununda Kait karakterini yöneteceğiz. Karakterimizi daha yakından tanıma fırsatı bulacağımız Gears 5, Locust ile olan bağlantısını da ortaya çıkartacağımız zorlu bir macera sunacak.

Xbox Youtube kanalında Liste Dışı olarak ortaya çıkan oynanış videosunun on beş dakikalık bir uzunluğu var. Eğer Gears 5 oyununa senaryosuna dair hiçbir şey görmeden başlamak istiyorsanız, aşağıdaki videoyu izlememenizi öneriyoruz. Çünkü, senaryodaki ikinci bölüm gösteriliyor.

Videonun başında gördüğümüz sinematikten anladığımız üzere Kait ve Delmont, eski bir müttefikten yardım almak için dışlanmış bir köye Swarm tarafından istila edilmeden önce gitmek amacındalar. Ne var ki daha yola bile çıkmadan ortalık karışıyor ve serinin önceki oyunlarından aşina olduğumuz yoğun tempolu bir oynanış kısmı başlıyor.

Keyifli seyirler dileriz!