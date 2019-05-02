Gençlerin Raylarda 'Selfie' Merakı Faciayla Sonuçlandı

Hindistan’da 3 gencin raylarda selfie merakı büyük bir faciayla sonuçlandı. Raylar üzerinde selfie çekerken kendilerine doğru gelen bir trenden kaçmak için yan tarafa atlayan gençler, diğer raydan geçmekte olan trenin altında kalarak hayatlarını kaybetti.

Hindistan'ın Panipat şehrinde meydana gelen bu talihsiz olayda, 4 genç bir düğüne katılmak için şehre geldi. Düğünün gerçekleştirileceği bölgede bulunan demiryollarına giden gençler, burada raylarda fotoğraf çekmek istedi.

Gençler raylar üzerinde selfie çekerken, bir trenin kendilerine doğru geldiğini son anda fark ederek hemen kendilerini yan taraftaki raylara attı. Gençlerden 3’ü, atladıkları ray üzerinde hareket etmekte olan diğer treni fark etmedi ve trenin çarpmasıyla 3 genç olay yerinde hayatını kaybetti. 4. genç ise diğer 3 arkadaşından farklı bir tarafa atlaması sayesinde kazadan kurtulmayı başardı ve hiçbir yara almadı.

Sosyal Medya Bağımlılığı Artıyor

Hayatını kaybeden gençlerden ikisinin 19, birinin de 18 yaşında olduğu açıklanırken, yetkililerin olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi. Ayrıca yerel medyada, 2017 yılında yine raylar üzerinde selfie çekmeye çalışan 3 kişinin tren çarpması sonucu hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nün araştırmasına göre, 2011-2017 yılları arasında dünya genelinde 259 kişi 'selfie' çekmeye çalışırken hayatını kaybetti. 'Selfie ölümlerinin' en yaygın olduğu ülkelerin başında ise Hindistan, Rusya, ABD ve Pakistan’ın geldiği duyuruldu. Sosyal medya bağımlılığının gençler arasında adeta bir hastalık gibi yayıldığını ve arttığını belirten uzmanlar, bunun çok tehlikeli ve riskli durumlara yol açabileceğine dikkat çekti.