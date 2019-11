Sony Interactive Entertainment cephesinde ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere Ekim ayının başında Worldwide Studios Başkanı Shawn Layden, Japon teknoloji devi ile yollarının ayrıldığını duyurmuştu. Bu defa da Küresel İkinci Parti Oyunlar Başkanı Gio Corsi, Sony Interactive Entertainment sayfasını kapattı.

Endüstriye 1996 yılında Electronic Arts Kanada bünyesinde Asistan Üretici olarak adım atan Corsi, Mainframe Entertainment, Propaganda Games ve LucasArts sonrasında 2013 yılının Temmuz ayında PlayStation bölümünde Kıdemli Yönetici, Üçüncü Parti Ürün ve Geliştirme İlişkileri ile yoluna devam etmişti. 2018 yılının Nisan ayından bu yana da Küresel İkinci Parti Oyunlar Başkanı pozisyonundaydı. Vita konsolunun da en büyük fanatiği olan Gio Corsi için Sony çatısı altındaki macera da artık bitmiş oldu.

It’s been a hell of a ride but last week was my final one at PlayStation. I’m taking some time off but I will be back in games soon enough. I’m extremely proud of all the amazing things we accomplished. Big love to everyone past & present who made my time there truly special 1/4 pic.twitter.com/sAV34jEcQF