Sony Interactive Entertainment cephesinde ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere Ekim ayının başında Worldwide Studios Başkanı Shawn Layden, Japon teknoloji devi ile yollarının ayrıldığını duyurmuştu. Bu defa da Küresel İkinci Parti Oyunlar Başkanı Gio Corsi, Sony Interactive Entertainment sayfasını kapattı.

Endüstriye 1996 yılında Electronic Arts Kanada bünyesinde Asistan Üretici olarak adım atan Corsi, Mainframe Entertainment, Propaganda Games ve LucasArts sonrasında 2013 yılının Temmuz ayında PlayStation bölümünde Kıdemli Yönetici, Üçüncü Parti Ürün ve Geliştirme İlişkileri ile yoluna devam etmişti. 2018 yılının Nisan ayından bu yana da Küresel İkinci Parti Oyunlar Başkanı pozisyonundaydı. Vita konsolunun da en büyük fanatiği olan Gio Corsi için Sony çatısı altındaki macera da artık bitmiş oldu.

It’s been a hell of a ride but last week was my final one at PlayStation. I’m taking some time off but I will be back in games soon enough. I’m extremely proud of all the amazing things we accomplished. Big love to everyone past & present who made my time there truly special 1/4 pic.twitter.com/sAV34jEcQF — GIO🍜 (@giocorsi) 4 Kasım 2019

Twitter üzerinden paylaştığı veda mesajında "Çok iyi bir yolculuktu ama geçtiğimiz hafta PlayStation'daki son haftamdı. Birazcık mola veriyorum ama yakında yeteri kadar oyunla geri döneceğim. Başardığımız muazzam şeylerden dolayı son derece gurur duyuyorum. Buradaki zamanımı gerçekten özel yapan geçmişteki ve şu zamandaki herkesi çok seviyorum." yorumunda bulundu Gio Corsi ve Adam Boyes, Phil Rosenberg, Scott Rohde, Shawn Layden ve Shuhei Yoshida başta olmak üzere herkese tek tek teşekkür etti. "Son olarak, PlayStation'daki zamanımı unutulmaz kılan, birçok harika an yaşatan tüm büyük geliştiricilere, yayıncılara, ortaklara, arkadaşlara ve hayranlara yürekten teşekkür ediyorum. Oyunlardan şovlara, dediğim gibi harika bir yolculuktu. Her şey için teşekkürler ve Vita'ya sonsuz sevgiler!"

Gio Corsi şu an için sıradaki durağının neresi olduğunu söylemedi ama yakın bir zamanda güncel bir paylaşım yapacağından eminiz. Gelişmeler için takipte olacağız.