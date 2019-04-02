Gmail Alternatifi E-Posta Uygulaması Spark Android'e Geldi

Uzun zamandır İOS ekosisteminde olan Spark, nihayet Android'e de geldi. Gmail alternatifi bir e-posta uygulaması arıyorsanız Spark'a bakmanızda fayda var. Spark'ın tüm özelliklerini sizler için derledik.

Spark Android Özellikleri

Apple ürünlerini kullananların bildiğini tahmin ettiğimiz bu uygulama, içerisinde birçok özelliği barındırmakta. Spark sayesinde, maillerinizi erteleyebilir veya zamanlayabilirsiniz. Hızlı, basit ve maillerinizi kolayca yönetmenizi sağlayan modern yenilikçi arayüz sunan Spark, önemli maillere odaklanmakta ve gereksiz mail bildirimlerini göndermemekte.

Spark'ı kullanırken akıllı önceliklendirme özelliğinden faydalanabilmektesiniz. Bu özellik sayesinde gelen kutunuzu istediğiniz gibi özelleştirebilmektesiniz. Spark Android'e gelen bir diğer yenilik de akıllı arama. Bu akıllı arama özelliği ile tüm e-postalarınızı uygulamanın sağ üst kısmından kolayca arayıp bulabilmektesiniz.

Spark Android'in yapabilecekleri bitmedi! Spark sayesinde çalışma arkadaşlarınızla birlikte e-posta oluşturabiliyor, özel olarak tartışma yapabiliyorsunuz. Sözü çok fazla uzatmadan, eğer isterseniz Spark'ı hemen aşağıda bulunan bağlantı üzerinden kolayca indirebilirsiniz.

Gmail'e rakip olan Spark hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz! Spark'ı kullanırken yaşadığınız sorunları bizlere Soru-Cevap bölümü üzerinden yazmayı unutmayın! Sorularınızı en kısa sürede cevaplayacağız.