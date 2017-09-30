God of War'dan Yeni Tanıtım Videosu

Playstation platformunun en seçkin oyunlarından olan God of War için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı. Yayınlanan videoda, oyunda Kratos'un mücadele edeceği en güçlü yaratıklardan biri olan Fire Troll (Ateş Trolü) tanıtılıyor.

Bugüne kadar piyasaya sürülen bütün Playstation konsollarında zirveye oynayan God of War serisi, kısa süre sonra yeni oyunuyla karşımızda olacak. Bir çok oyuncunun "Playstation 4 alma sebebi" dediği oyun, savaş tanrısı ünvanını elinde tutmak isteyenler için adeta gün sayıyor. Sony ise oyuna dair yeni videolar yayınlamaya devam ediyor. Bunlardan biri de Fire Troll tanıtımı oldu.

Kratos ve oğlunun mücadele edeceği güçlü yaratıklardan olan Fire Troll, inanılmaz bir güçlü bir yaratık olmasıyla dikkat çekiyor. Nitekim tanıtım videosunda yaratık için, "Nors Mitolojisi'nin kayıp sayfalarından inanılmaz dayanıklı ve doğa güçleri olan Fire Troll ortaya çıkıyor" ifadeleri kullanılıyor.

Çıkış tarihi henüz belli olmayan God of War, sadece Playstation 4 için çıkış yapacak.