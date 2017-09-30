  1. Tamindir
  2. haber
  3. Oyun
  4. God of War'dan Yeni Tanıtım Videosu

God of War'dan Yeni Tanıtım Videosu

God of War'dan Yeni Tanıtım Videosu
YORUM YAZ
Gökhan Abay
Gökhan Abay Oyun

Playstation platformunun en seçkin oyunlarından olan God of War için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı. Yayınlanan videoda, oyunda Kratos'un mücadele edeceği en güçlü yaratıklardan biri olan Fire Troll (Ateş Trolü) tanıtılıyor. 

Bugüne kadar piyasaya sürülen bütün Playstation konsollarında zirveye oynayan God of War serisi, kısa süre sonra yeni oyunuyla karşımızda olacak. Bir çok oyuncunun "Playstation 4 alma sebebi" dediği oyun, savaş tanrısı ünvanını elinde tutmak isteyenler için adeta gün sayıyor. Sony ise oyuna dair yeni videolar yayınlamaya devam ediyor. Bunlardan biri de Fire Troll tanıtımı oldu.

Kratos ve oğlunun mücadele edeceği güçlü yaratıklardan olan Fire Troll, inanılmaz bir güçlü bir yaratık olmasıyla dikkat çekiyor. Nitekim tanıtım videosunda yaratık için, "Nors Mitolojisi'nin kayıp sayfalarından inanılmaz dayanıklı ve doğa güçleri olan Fire Troll ortaya çıkıyor" ifadeleri kullanılıyor. 

Çıkış tarihi henüz belli olmayan God of War, sadece Playstation 4 için çıkış yapacak. 

God of War'ın E3 2017 Videosu Yayınlandı OYUN God of War'ın E3 2017 Videosu Yayınlandı

God Of War Çıkış Tarihi Sızdırıldı OYUN God Of War Çıkış Tarihi Sızdırıldı

ETİKETLER: God of War god of war PS4 god of war çıkış tarihi

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

GOM Player GOM Player
GOM Player GOM Player, popüler video ve medya dosyalarının tamamını bilgisayarlarınız üzerinde oynatabileceğiniz ücretsiz bir medya oynatıcısıdır. ÜCRETSİZ
Office 2016 Office 2016
Office 2016 Microsoft Office 2016, ofis programları paketi arayanların işini kolaylaştıracak. ÜCRETSİZ
Microsoft Office 2010 Microsoft Office 2010
Microsoft Office 2010 Microsoft en çok tercih edilen ofis yazılımı Microsoft Office'in 2010 versiyonunu kullanıcıların beğenisine sundu. Daha hızlı, daha etkili, daha kolay iddialarıyla yola çıkan Office 2010 internetle daha entegre çalışan bu sürümüyle işl DENEME SÜRÜMÜ
Counter Strike Global Offensive Counter Strike Global Offensive
Counter Strike Global Offensive Dünyanın en prestijli oyun yapımcılarından birisi olan Valve’ın efsanevi oyunlarından birisi olan Counter-Strike’ın yeni oyunu Counter-Strike Global Offensive sonunda çıkışını yaptı.
Pokemon GO Pokemon GO
Pokemon GO Pokemon GO (APK), Pokemon karakterlerini bularak ilerlediğiniz artırılmış gerçeklik oyunu. ÜCRETSİZ
City Car Driving City Car Driving
City Car Driving City Car Driving, kendinizi gerçekten araba sürüyormuş gibi hissedeceğiniz oldukça eğlenceli ve etkileyici bir araba simulasyonu oyunudur.
Windows 10 Windows 10
Windows 10 Windows 10 indirerek bilgisayarınızı en güvenli ve yüksek performanslı şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Office 2013 Office 2013
Office 2013 Microsoft'un yeni office yazılımı Office 2013 Windows 8 ile birlikte geldi. DENEME SÜRÜMÜ
Call Of Duty 2 Call Of Duty 2
Call Of Duty 2 Büyük heyecan fırtınasının devamı... DENEME SÜRÜMÜ

YORUMLAR