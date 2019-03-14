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Google, Arama Algoritmasında Değişikliğe Gitti

Google Arama Motoru Artık Çevrimdışı Sorgulamalar da Yapabiliyor
Emre Fırtına
Emre Fırtına - | Yazılım

Arama motoru devi Google, geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuru ile yeni arama algoritmasını devreye aldığını açıkladı. Google, yeni algoritma güncellemesinin kullanıcılara rehberlik edeceğini söyledi.

Algoritma güncellemesinin ne zaman yayına alınacağı hakkında birçok söylenti bulunmaktaydı. Google Search’ün irtibat sorumlusu Danny Sullivan, Twitter hesabı üzerinden yeni algoritmanın dün itibari ile yayına alındığını açıkladı. Arama motoru devi Google, yılda birkaç kez çekirdek sıralama güncellemesinde bulunmakta. Güncellemelerin seyrek yapıldığını şirket yetkilileri doğruladı.

Eğer yakın zaman içerisinde web sitenizin Google'daki sırası değiştiyse, bu geniş çaptaki sıralama çekirdek algoritmasının değişiminden dolayı kaynaklanmakta. Şu anda yapılan algoritma güncellemesinin sağlık ve medikal alanını hedeflediğini söylenmekte. Google hatırlarsınız ki geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yayınladığı güncellemenin medikal ve sağlık sitelerini hedeflemediğini duyurmuştu. Yeni arama güncellemesi ile birlikte Google'da nelerin değişiklik göstereceği şu anlık bilinmemekte.

Sizler Google'ın arama algoritması güncellemesi yapması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni algoritma ile doğru bilgiye hızlıca ulaşılabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!

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