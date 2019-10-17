Google Bir Uygulamasını Daha Kullanımdan Kaldırdı

Google tarafından veri tasarrufu amacı ile yayınlanan Datally uygulaması, Play Store üzerinden kaldırıldı.

Datally Play Store'dan Kaldırıldı!

Uygulamaların veri akışını kontrol edebildiğiniz Datally, hem aktif olarak çalışan hem de arka planda çalışan uygulamaların veri yönetimini yapabilmenize olanak sunuyordu. Örneğin uygulamaların internet bağlantılarını komple kesebilmenize olanak sunan Datally'nin arka plandaki veri akışını da kesebilme yeteneği bulunuyordu.

İlk defa 2017 yılında kullanıma sunulan bu uygulama görünüşe göre artık yeteri kadar kullanılmıyor. Google yaptığı açıklama ile birlikte Datally uygulamasının Play Store üzerinden kaldırıldığını doğruladı. Datally uygulamasının resmi destek ve yardım sayfasına 'Lütfen dikkat: Artık Google Play Store'da mevcut değil.' notunu ekleyen Google, uygulamayı resmi olarak çöpe atmış oldu.

Bununla birlikte uygulamayı halihazırda kullanan kişiler hala kullanmaya devam edebilir. Benzer şekilde yüklemek isteyen kişiler de internet üzerinden yükleme şansına sahipler. Mevcut Android sürümleri ile çalışmakta hala bir sorun yaşamayan uygulama, ne yazık ki Android 10 sürümünün desteğine sahip değil.

Eğer uygulamayı Tamindir üzerinden indirmek ve kullanmak isterseniz aşağıdaki bağlantıyı takip edebilirsiniz.