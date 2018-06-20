Google'dan Ücretsiz Podcast Uygulaması

İlk olarak arama motorunda Podcast dinleme özelliğini yayınlayan Google, şimdi de ücretsiz olarak kullanılabilecek bir Podcast uygulaması çıkardı. Bu uygulama sayesinde, farklı platformlardaki podcast yayınlarını tek bir çatı altından dinleyebilecek ve favori yayınlarınızı belirleyebileceksiniz.

Google Arama üzerinden pratik bir şekilde podcast dinleyebilme özelliğini yayınlayan ABD'li dev, tüm podcastları tek çatı altında birleştiriyor. "Podcast sistemimiz, Android kullanıcılarının dünya genelinde podcast'leri keşfetmelerini ve dinlemelerini sağlayan yeni bir yoldur." şeklinde bir tanımlama yapan Google, bu hizmeti tamamen ücretsiz sunuyor.

Uygulama içerisinde istediğiniz podcast yayınlarını önceden indirebilir ve internet olmadığı zamanlarda rahatça dinleyebilirsiniz. Zaten ses kayıtlarının telefon hafızasında çok fazla yer kaplamadığını düşünürsek, bu özelliğin başarılı olduğunu dile getirebiliriz. Ayrıca Google Podcast uygulamasında bir yayını dinlerken, sessiz kısımları otomatik olarak geçebilirsiniz.

Son olarak Google Home cihazlarına da destek sağlayan Google Podcast, bu anlamda bir hayli işlevsel çalışıyor. Yani telefonunuzda duraklattığınız yayını, Google Home üzerinden dinlemeye devam edebiliyorsunuz. Bunun dışında Google Arama ve Google Asistan'ı kullanarak podcast'leri rahatça bulabiliyorsunuz.

Şimdilik yalnızca Android için yayınlanan bu uygulamanın iOS'a gelebileceğini de belirtmek gerekiyor.