Fotoğrafları İstediğiniz Gibi Düzenleyen Asistan iPhone'lara Geldi

Google, kendi çektiği fotoğrafları şirketin Fotoğraflar uygulaması ile görüntülemeyi ve düzenlemeyi tercih eden iOS kullanıcılarını sevindirecek bir adım attı. Teknoloji devi, bir süredir sadece belirli kişilerin denemesine izin verdiği Nano Banana destekli "Sor" özelliğini iPhone kullanıcılarına da sunmaya başladı.

Google Fotoğraflar Artık iPhone'larda da Akıllı

Google Fotoğraflar'ın iOS versiyonu için yeni bir güncelleme yayınlandı. Bu güncelleme ile birlikte desteklenen ülkelerde ve bazı bölgelerde uygulamanın en yeni özelliklerinden biri olan "Sor" özelliği, iPhone kullanıcıları tarafından da kullanılabilir hâle geldi. Bazı iOS kullanıcıları artık yapay zeka destekli düzenleme özelliğine erişerek fotoğraflarda istediği tüm düzenlemeleri yapabiliyor.

Bilmeyenler için bu özelliğin arkasında Google'ın görsel odaklı gelişmiş yapay zeka modeli Nano Banana'dan gücünü alıyor. Bu model, sizin talimatlarınıza göre fotoğrafta belirli değişiklikler yapıyor. Örneğin "saç rengimi beyaz yap" ifadesini kullandığınızda bu model saçınızı algılıyor, birkaç saniye içinde talimatınıza uygun bir şekilde saçınızı beyaz hâle getiriyor.

Yeni özellik şu an sadece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iPhone kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor ancak ilerleyen günlerde diğer ülkeleri de desteklemeye başlaması bekleniyor. Yeni özellik, Türkiye'de de erişime açıldıktan sonra eğer 13 yaş ve üzerindeyseniz, kişisel bir Google hesabınız (Google Workspace veya okul hesabında kullanılamıyor) varsa Fotoğraflar uygulaması üzerinden özelliği deneyebilirsiniz.

Fotoğraflar'da Gemini özelliklerini etkinleştiren kullanıcılar, fotoğraf düzenlemenin yanı sıra fotoğraf hakkında Gemini ile doğrudan konuşma imkânına da sahip oluyor. Bu, bir fotoğrafı indirip Gemini uygulamasında yükleme gibi zahmetli bir süreçten sizi kurtararak görselle ilgili tüm sorularınıza saniyeler içinde cevap bulmanıza imkân tanıyor.

Teknoloji devi, Google Fotoğraflar'ın "Sor" özelliğinin bu şekilde kullanımına birkaç örnek verdi. Bir videoda kuş fotoğrafını görüntülerken "Sor" özelliğini kullanarak ne kadar hızlı uçabileceklerini sorduğu görülüyor. Gemini ise görseli analiz edip kuşu tanımlıyor ve bu soruya yanıt veriyor.

Bu arada şirket, yapay zeka şablonlarını da kullanıma açıyor. İlk başta ABD ve Hindistan'daki kullanıcılarla sınırlı tutulacak özellik, belirli şablonlara göre fotoğrafları hızlıca düzenlemenize imkân tanıyacak. Önce belirli kullanıcılarla test edilecek olmasından dolayı bu özelliğin Türkiye'deki kullanıcılara sunulması biraz zaman alacak.