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Google, İki Adımlı Doğrulamasını Bir Adım İleri Taşıyor

Google, İki Adımlı Kimlik Doğrulamasını Bir Adım İleri Taşıyor
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Gökhan Abay
Gökhan Abay Güvenlik

Google, günümüzde en iyi güvenlik önlemlerinden biri olan olan iki adımlı kimlik doğrulamasını bir adım ileri taşımayı amaçlıyor. Bloomberg'in haberine göre şirket, iki adımlı kimlik doğrulamasını fiziksel bir anahtar üreterek geliştirecek. 

Çoğu kişi hesabını korumak için tek bir güvenlik katmanı kullanır; şifreleri. İki adımlı doğrulama kullanıldığında ise, kötü amaçlı biri şifre katmanınızı ele geçirse bile hesabınıza erişmek için yine de telefonunuza veya güvenlik anahtarınıza ihtiyacı olur. Bu noktada en iyi tercih iki adımlı doğrulama yönetime geçmek olacaktır.

Bloomberg'in haberine göre Google, iki adımlı doğrulamayı Yubikey benzeri bir fiziksel anahtarla geliştirmek ve kullanıcılar USB bellek benzeri bir anahtarla hesaplarını daha güvenli tutabilmelerini amaçlıyor. Bununla birlikte şirketin sürekli güvenlik endişesi taşıyan kurumsal yöneticiler ve politikacıları hedeflediği söyleniyor.

Birçok organizasyon G Suite kullanmaya başladığından, güvenlik ihtiyacını gidermek için böyle bir hamle harika olabilir. Ayrıca yakında hepimiz bu tip güvenlik önlemlerini yanımızda taşıyabiliriz. 

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