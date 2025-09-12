16 GB RAM'li Google Pixel 10 Pro XL Parçalarına Ayrıldı [Video]

Şık tasarımı, dev bataryası ve güçlü donanımıyla öne çıkan Google Pixel 10 Pro XL parçalarına ayrıldı. YouTube üzerinden paylaşılan video ile birlikte telefonun içerisindeki kameralara ve diğer parçalara yakından göz atma fırsatı elde edildi. Peki, Google'ın yeni telefonu kolay tamir edilebiliyor mu?

Google Pixel 10 Pro XL Kolay Tamir Edilebiliyor mu?

JerryRigEverything isimli kanala sahip olan YouTuber, 2025 yılının ağustos ayında tanıtılan Google Pixel 10 Pro XL'yi parçalarına ayırdı ve ne kadar kolay tamir edilebildiğini test etti. Bununla birlikte telefonda yer alan tüm parçalar da net şekilde görüntülendi.

7 dakika 39 saniye uzunluğundaki videoya göre Pixel 10 Pro XL'nin bataryası, önceki Pixel modellerine kıyasla daha kolay şekilde çıkarılabiliyor. Ayrıca ekran değişimi de kolayca yapılabiliyor. Bu, Google'ın yeni telefonlarında tamir edilebilirlik konusunda iyileştirmeler yaptığını gösteriyor.

Google Pixel 10 Pro XL Özellikleri

Pixel 10 Pro XL gücünü Google Tensor G5 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.78 GHz Cortex-X4, beş adet 3.05 GHz Cortex-A725 ve iki adet 2.25 GHz Cortex-A520 olmak üzere sekiz adet çekirdek içeriyor. Google Pixel 10 Pro Fold, Pixel 10 ve Pixel 10 Pro'da da aynı işlemci yer alıyor.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelen telefonda 16 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek mevcut. 5.200 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Google Pixel 10 Pro XL, LTPO OLED ekran üzerinde 1344 x 2992 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 486 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Telefon Corning Gorilla Glass Victus 2 ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.68 diyafram değerine sahip ana kamera, 48 megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde f/2.8 diyafram değerine sahip telefoto kamera yer alıyor.

Ön yüzeyde 42 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip kamera mevcut. Arka kameralar 8K, 4K ve 1080p çözünürlüklerinde, ön kamera ise 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. 232 gram ağırlığındaki telefonda ayrıca IP68 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, teleofnun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.