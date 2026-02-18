A101'de iPhone 15 ve 200 MP Kameralı Ucuz Telefon Satılıyor

A101 marketlerde bu hafta iPhone 15'ten uygun fiyatlı Android telefonlara kadar birçok model satılıyor. Bunlar arasında OPPO A5 Pro, OPPO A5, Samsung Galaxy A56, Samsung Galaxy A26, Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro, Redmi 12 Lite, Redmi 15C ve iPhone 15 Plus bulunuyor.

A101'de iPhone 15 ve Redmi Note 14 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

A101 marketlerde iPhone 15'in 128 GB depolama alanına sahip sürümü 48 bin 299 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Gücünü Apple A16 Bionic işlemcisinden alan telefonda 6 GB RAM mevcut. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1179 x 2556 piksel çözünürlük sunuyor.

Redmi Note 14 Pro'nun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 16 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel makro kamera bulunuyor. Telefonda ayrıca 5500 mAh batarya ve 45W hızlı şarj mevcut.

iPhone 15 Plus'ın 512 GB depolama alanına sahip sürümü 74 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Gücünü Apple A16 Bionic işlemcisinden alan telefonda 6 GB RAM bulunuyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1290 x 2796 piksel çözünürlük sunuyor. Telefonda 4383 mAh batarya kapasitesi yer alıyor.

Samsung Galaxy A56'nın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 20 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonda Exynos 1580 işlemcisi, 5000 mAh batarya ve 45W hızlı şarj desteği bulunuyor.

Samsung Galaxy A26'nın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 14 bin 799 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120H zyenileme hızı sunuyor. Gücünü Exynos 1380 işlemcisinden alan telfeonda 5000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteği mevcut.

A101 marktelerde bu hafta satışan sunulan teknolojik ürünler arasında OPPO ve Redmi marka telefonlar da bulunuyor. Bunlar arasında 13 bin 499 TL fiyata sahip OPPO A5 Pro, 11 bin 799 TL fiyatlı Redmi Note 14, 9 bin 399 TL fiyata sahip OPPO A5, 8 bin 799 TL fiyatlı Realme 12 Lite, 9 bin 399 TL fiyata sahip Redmi 15C yer alıyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

A101 marketlerde bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu ürünler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.