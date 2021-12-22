Google Pixel Watch, Exynos ile Desteklenecek

Google tarafındaki sızıntılar, şirketin yakın bir dönemde Pixel Watch olarak adlandırılması beklenen yeni akıllı saat modeli ile karşımıza çıkacağını işaret ediyor. Yeni bir sızıntıya göre Google Pixel Watch, Exynos yonga seti ile desteklenecek. Peki yeni model ne zaman tanıtılacak?

Google Pixel Watch, Exynos Yonga Setinden Güç Alacak!

Şu ana dek karşılaştığımız sızıntılar, Pixel Watch modelinin yuvarlak form faktörünü benimseyeceğini gösteriyordu. Tahmin edebileceğiniz üzere Google tarafından geliştirilen Wear OS ile kutudan çıkacak olan model, görünüşe göre Google Asistan desteğine de sahip olacak.

Burada dikkat çeken noktalardan birisi ise, yeni modelin Exynos yonga seti ile destekleneceğini işaret ediyor. Bildiğiniz üzere Samsung, Galaxy Watch 4 serisi ile birlikte Wear OS platformuna geçiş yapmıştı ve ikili arasındaki ilişkiler, şimdi bir adım daha ileri taşınmış olacak.

Rapor son olarak Pixel Watch'un önümüzdeki sene itibarıyla satışa sunulacağını belirtiyor. Kısa bir süre önce yayınlanan başka bir raporda, şirketin akıllı saat pazarına yönelik çeşitli endişeler güttüğünü duymuştuk. Şimdi, planlar kaldığı yerden devam ediyor gibi gözüküyor.

Tasarımı Sızdırılmıştı

Jon Prosser tarafından paylaşılan iki görsel, yeni modelin nasıl görüneceği konusunda bazı fikirler sunuyor. Söz konusu görüntülerin çözünürlükleri ne kadar kötü olsa da, yeni modelden neler beklememiz gerektiğine yönelik bazı ipuçları sunmayı başarıyor.

Peki siz Google tarafından geliştirilmekte olan Pixel Watch hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni model ne gibi alanlarda öne çıkmalı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.