Google Stadia Oyunları Belli Oldu, İşte Tam Liste

Google Stadia oyun servisinin fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu. Peki, düşük donanımlı PC’lerde kaliteli bilgisayar ve konsol oyunlarını oynamaya izin veren oyun akış servisi Google Stadia’da şu an hangi oyunlar bulunuyor? İşte Google Stadia oyunları listesi

Google’ın geçtiğimiz Mart ayında Oyun Geliştiriciler Konferansı’nda duyurduğu bulut tabanlı oyun servisi Google Stadia’nın merak edilen detayları ortaya çıkmaya başlıyor. Google Chrome tarayıcı üzerinden 4K kalitede neredeyse hiç gecikmesiz tüm oyunları oynatan Google Stadia’nın fiyat ve çıkış tarihi detaylarının ardından gelecek oyunlar listesi paylaşıldı.

Tablet, dizüstü bilgisayar, masaüstü PC ve Pixel 3/3a telefonlarda veya Chromecast Ultra ile TV’de uzaktan oyun oynama deneyimi yaşatan Google Stadia ile uyumlu oyunlar şunlar: