Google Stadia Oyunları Belli Oldu, İşte Tam Liste

Google Stadia oyun servisinin fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu. Peki, düşük donanımlı PC’lerde kaliteli bilgisayar ve konsol oyunlarını oynamaya izin veren oyun akış servisi Google Stadia’da şu an hangi oyunlar bulunuyor? İşte Google Stadia oyunları listesi
Google’ın geçtiğimiz Mart ayında Oyun Geliştiriciler Konferansı’nda duyurduğu bulut tabanlı oyun servisi Google Stadia’nın merak edilen detayları ortaya çıkmaya başlıyor. Google Chrome tarayıcı üzerinden 4K kalitede neredeyse hiç gecikmesiz tüm oyunları oynatan Google Stadia’nın fiyat ve çıkış tarihi detaylarının ardından gelecek oyunlar listesi paylaşıldı.
Tablet, dizüstü bilgisayar, masaüstü PC ve Pixel 3/3a telefonlarda veya Chromecast Ultra ile TV’de uzaktan oyun oynama deneyimi yaşatan Google Stadia ile uyumlu oyunlar şunlar:
- Assassin’s Creed Odyssey: Ubisoft’un popüler oyunu hatırlanacağı üzere Stadia’nın ilk sürümleri test edilirken Project Stream adıyla gösterilmişti.
- Doom Eternal: Bethesda Softworks ve id Software’ın oyunu Mart ayında düzenlenen 2019 Game Developer Conference etkinliğinde gösterilmişti
- Destiny 2: Bungie’nin bilim kurgu online shooter oyunu Stadia’nın çıkış oyunları arasında.
- Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint: Ubisoft’un açık dünya askeri shooter oyunu Stadia servisinde olacak.
- Tom Clancy’s The Division 2: Ubisoft’un online aksiyon rol yapma oyunu Stadia’nın çıkış oyunları arasında.
- Baldur’s Gate III: Laria Studios’un henüz çıkış yapmayan, merak edilen fantastik rol yapma oyunu Stadia’da ilk göreceğimiz oyunlardan.
- Doom: Bethesda ve id’nin yeniden hazırlanan Doom serisinin ilk oyunu Stadia’da oynanabilir olacak.
- Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider: Square Enix’in Tomb Raider aksiyon macera serisi Stadia’a yer alacak oyunlar arasında.
- GYLT: Tequila Works tarafından geliştirilen korku temalı TPS oyunu Stadia’ya gelecek ve platforma özel olacak.
- Get Packed: Stadia’ya çıkış yapacak ve platforma özel olacak bir diğer oyun. Coatsink tarafından geliştirilen oyun, top-down multiplayer (4 oyuncuya kadar) oyun.
- Darksiders Genesis
- Dragon Ball Xenoverse 2
- Farming Simulator 19
- Final Fantasy XV
- Football Manager
- GRID
- Just Dance 2020
- Metro Exodus
- Mortal Kombat 11
- NBA 2K
- Power Rangers: Battle for the Grid
- Rage 2
- Samurai Shodown
- The Crew 2
- The Elder Scrolls Online
- Thumper
- Trials Rising
- Wolfenstein: Youngblood
YORUMLAR