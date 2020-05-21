GTA 5 Ne Kadar Sattı? İşte Dudak Uçuklatan Açıklama

Geçtiğimiz günlerde Epic Games Store aracılığı ile ücretsiz olarak sunulan Grand Theft Auto V küresel ölçekte oldukça büyük bir ses getirmişti. Rockstar Games şirketinin çatı şirketi olan Take-Two Interactive geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklama ile birlikte oyunlarının güncellenmiş satış miktarını açıkladı. Peki GTA 5 ne kadar sattı? İşte yapılan açıklamaya dair merak edilen detaylar!

GTA 5 Satış Miktarı Açıklandı

Take-Two Interactive tarafından yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz gün itibarıyla The Outer Worlds yaklaşık 2,5 milyon birim, Borderlands 3 yaklaşık 10 milyon birim, Red Dead Redemption 2 yaklaşık 31 milyon birim ve Grand Theft Auto V yaklaşık 130 milyon birim sattı. Açıklanan miktarlar, en güncel verileri oluşturuyor.

Özellikle Epic Games ile yaptığı iş birliği sonrasında büyük bir ses getiren Rockstar Games'in söz konusu kampanyada verilen miktarı verilere dahil edip etmediği bilinmiyor. Nitekim kampanyanın da sona ermesi ile birlikte merak edilen bu verilerin açıklanmasını bekleyebiliriz.

Eğer Epic Games Store'da sunulan ücretsiz GTA 5 fırsatından yararlanmadıysanız 21 Mayıs tarihinin son gün olduğunu hatırlatalım. Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? GTA 5'i hala oynuyor musunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.