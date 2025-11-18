GTA 6 Nintendo Switch 2'ye Gelecek mi? Şaşkına Çeviren İddia

Grand Theft Auto VI olarak da bilinen GTA 6 için heyecanlı bekleyiş devam ederken adeta şaşkına çevirebilecek bir iddia ortaya atıldı. Şüphesiz yılın en çok beklenen oyunu GTA 6'nın Nintendo Switch 2'ye geleceği iddia edildi. Eğer bu iddia doğruysa Rockstar'ın yeni oyunu taşınabilir oyun konsolunda da oynanabilecek.

GTA 6 Nintendo Switch 2'ye Gelecek mi?

En iyi açık dünya oyunları arasında yerini almaya hazırlanan GTA 6'nın Nintendo Switch 2'ye de geleceği iddia edildi. Erteleme kararının Switch 2 sürümü ile alakalı olmadığı vurgulandı. Konuya dair herhangi bir resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten ötürü iddianın doğru olmama ihtimalinin de olduğunu belirtelim.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition Switch'e çıkmıştı ancak GTA 5 Switch'e gelmedi. Bu nedenden dolayı GTA 6'nın Switch 2'ye çıkması, serinin Nintendo'daki en büyük adımı olur. GTA 6'nın Switch 2'de çalışabilmesi için ciddi optimizasyonların yapılması gerekecek. Öte yandan Switch 2 sürümü daha düşük çözünürlükte olabilir.

GTA 6 Fragmanı

Rockstar Games'in resmî YouTube kanalından yayınlanan ikinci tanıtım videosu 2 dakika 46 saniye uzunluğunda. İlk kez oyuna bu kadar kapsamlı bir bakış atma imkânı sunan fragman, GTA 6'nın yeni nesil grafiklerle ne kadar çarpıcı olabileceğini gözler önüne seriyor. GTA 6'nın da soygun temalı bir oyun olacağını gösteren fragman, NPC'lerin gerçekçi tepkilerini de içeriyor.

GTA 6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre GTA 6'nın standart sürümü 69,99 pound (3.902 TL), Deluxe sürümü 89,99 pound (5.017 TL), Premium sürümü ise 109,99 pound (6.132 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Konuya dair herhangi bir resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı açık dünya oyununun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

Rockstar Games tarafından paylaşılan bilgilere göre GTA 6 ise 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkacak. Oyunun PC sürümünün çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak 2027'de gelmesi bekleniyor. GTA 5 ilk olarak 2013 yılında satışa sunulmuştu.