Hades 2, Bazı Oyunculara Ücretsiz Olacak! Tarih Verildi
Popüler oyunlar arasında yer alan Hades 2 yakında Game Pass'e geliyor. Aboneler, oyunu ücretsiz oynayabilecek. İşte merak edilen tüm detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Hades 2, 14 Nisan 2026 tarihinde Game Pass kütüphanesine eklenecek. Hâlihazırda Game Pass abonesi olanlar, oyunu ücretsiz yükleyip oynayabilecek.
- Game Pass abonesi olmayan Xbox kullanıcıları, yaklaşık 984 TL (indirimsiz 1.229 TL) ödeyerek oyunu ön sipariş verebiliyor.
- Oyun, 14 Nisan 2026 tarihinde PlayStation 5 için de piyasaya sürülecek.
Dünyanın en çok sevilen oyunlarından biri olan Hades 2'nin Game Pass hizmetine ekleneceği duyuruldu. İlk olarak PC ve Nintendo Switch platformlarına özel olarak sunulan oyun, çok yakında Microsoft'un yeni nesil oyun konsollarında da oynanabilir hâle gelecek. Üstelik Game Pass abonesi olanlar, oyunu bedava oynama imkânı elde edecek.
Hades 2 Ne Zaman Game Pass'e Eklenecek?
Hades 2, 14 Nisan 2026 tarihinde Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek. Oyun, aynı tarihde Xbox Series X / S ve Xbox Cloud için piyasaya sürülecek. Hâlihazırda bir Game Pass aboneliği olan konsol oyuncuları, hiçbir ücret ödemeden oyunun tam olarak neler sunduğunu detaylı şekilde deneyimleyip öğrenme fırsatına sahip olacak.
Game Pass Hizmetinin Özellikleri Neler?
|Essential
|Premium
|Ultimate
|PC
|League of Legends ve Call of Duty: Warzone gibi oyunlar için özel avantajlar sunar.
|Essential'ın avantajlarının yanı sıra Xbox tarafından yayınlanan yeni oyunlara lansmandan itibaren 1 yıl içinde erişmenize olanak tanır.
|Xbox tarafından yayınlanan yeni oyunlar ile üçüncü taraf oyunlar dâhil çıktığı gün oynamaya hazır yeni oyunlar sunar.
|Yüzlerce PC'ye oyunu oynayabilirsiniz. League of Legends ve Call of Duty: Warzone gibi oyunlarda da özel avantajlardan yararlanabilirsiniz.
|Xbox konsolu ve PC için 50'den fazla oyuna erişebilirsiniz.
|Xbox konsolu ve PC'de 200'den fazla oyunu oynayabilirsiniz.
|Xbox konsolu ve PC'de 400'ü aşkın oyuna erişim imkânı tanır.
|Xbox tarafından yayınlanan yeni oyunlar ve üçüncü taraf oyunlar da dahil olmak üzere çıktığı gün erişebileceğiniz yeni oyunlara erişmenize olanak tanır.
Game Pass Hizmetinin Fiyatı Ne Kadar?
- Essential: 269 TL
- Premium: 409 TL
- Ultimate: 799 TL
- PC: 449 TL
Hades 2 Nasıl Bir Oyun?
Supergiant Games tarafından geliştirilen Hades 2, uzun saatler boyunca oynayabileceğiniz roguelike oyunları arasında yer alıyor. Oyunda Melinoe isimli bir karakteri yönetiyoruz. Ana karakter, Chronos'u alt edip ailesini kurtarmaya çalışıyor. Genel olarak karanlık bir atmosfer hâkim. Çok yüksek tempolu olan bu aksiyon oyunu, ilk oyundan çok daha farklı ekipmanlar sunuyor. Böylece tehditleri çok daha etkili şekilde aşabiliyorsunuz.
Editörün Yorumu
Hades 2'yi geçen yılın sonlarına doğru Epic Games üzerinden alıp denedim. İlk oyuna göre çok büyük gelişmeler olduğunu gördüm. Daha derinlemesine ele alınan bir oyun olduğunu söyleyebilirim. İlerlemek benim için biraz zorlayıcıydı ama bu tamamen benden kaynaklı. Genel olarak Hades tarzı oyunlar oynamıyordum. Yani bu türde oldukça yeni sayılırım. Yine de bir noktadan sonra alıştım ve Game Pass Ultimate abonesi olarak konsolda da oynamayı ihmal etmeyeceğim.