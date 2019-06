Hitman 2'nin Yeni Hikaye Göreviyle New York Şehrine Gidiyoruz

Hitman 2 oyununun sadece Expansion Pass ve Expansion Pack 1 sahiplerinin erişim sağlayabilecekleri içeriği bugün gün içerisinde gelecek. Yayınlanacak olan yeni güncelleme ile yeni bir görev, özel Contracts modu, özel Mastery gelişimi, iki yeni Special Assignment ve birçok hata için çözümlemeler geliyor.

Hatırlayacağınız üzere IO Interactive ve Warner Bros. Interactive bu ayın başlarında yaptıkları açıklama ile Hitman 2 oyununun Haziran ayı içerik yol haritasını paylaşmışlardı. Bu paylaşım sırasında da oyuna yeni bir görev ile yeni bir mekanın ekleneceğini öğrenmiştik. The Bank: Golden Handshake adı verilen yeni görev ile New York şehrine gideceğiz. Görevimiz ise Milton-Fitzpatrick isimli yatırım bankasına gizlice girerek müdür Athena Savalas'ı temize havale etmek ve kasa verisini veya yedek veri disklerini ele geçirmek olacak.

Gün içerisinde yayınlanacak olan yeni güncelleme 2.40 ile gelecek olan The Bank ile ayrıca Golden Handshake için Contracts modu, yeni bir eşya açabileceğiniz meydan okumalar ve yeni eşyalar açabileceğiniz Mastery gelişimi de olacak. Tabii ki yeni kupaları / başarımları da unutmamak lazım.

Mastery gelişimi demişken, The Bank görevinin kendisine ait ayrı bir Mastery gelişimi olacak. Haliyle buna bağlı olarak da kazanabileceğiniz farklı ödüller ve açabileceğiniz farklı şeyler olacak. Yeni güncelleme ile devreye girecek olan bu ayrı gelişim sisteminde on beş aşama bulunuyor ve her bir aşamada da yeni bir Starting Location, yeni bir Agency Pickup, yeni bir teçhizat veya yeni bir silah açabileceksiniz. Açtığınız yeni şeyleri oyundaki diğer görevlerde de kullanabileceksiniz.

Hitman 2 oyununa ayrıca iki yeni Special Assignment da gelecek. İlkinde Basil Carnaby'yi avlamak için Mumbai şehrine, ikincisinde de Blair Reddington için Santa Fortuna köyüne gitmeniz gerekecek.

Son olarak, ekran göstergesine oyuncuların silahlarının şarjörünü doldurmaları gereken zamanı belirten bir uyarıya ek olarak Ghost Mode da dahil olmak üzere birçok hata çözümlemesi gerçekleştirilecek.