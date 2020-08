HITMAN III Çıkış Tarihi Ne Zaman? IO Interactive Beklenen Duyuru Yaptı

IO Interactive, HITMAN III çıkış tarihi duyurusunu yaptı. Ajan 47 ile çıkacağımız şimdilik son yolculuğun zamanı netlik kazandı. Detaylar haberimizde

Oyun dünyasının kaliteli gizlilik serilerinden olan HITMAN, yeni oyunları ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. 2018 yılında satışa sunulmuş olan HITMAN II sonrasında PlayStation 5 etkinliğinde duyurulmuş olan HITMAN III, şu anda geliştirilme aşamasında ve önümüzdeki yıl içerisinde bizlerle olacak.

2016 yılında başlayan üçlemenin sonuncusu olacak HITMAN III oyununda Ajan 47, eski dostu Lucas Grey ile sırt sırta verecek ve Providence ortaklarını temize havale etmek için mücadeleye girişecek. Oynanışta çok daha fazlaca özgürlüğün sunulacağı olacağı ilerleyiş sırasında, Glacier teknolojisi ile yaptığınız her şeyin bir geri dönüşü de olacak.

Yakın bir zaman önce hem ana senaryo dışında bulunacak olan modların hem de bir yıllığına Epic Games Store üzerinden satışa sunulacağının duyurusunu yapan IO Interactive, HITMAN III için belirlenen çıkış tarihini de duyurdu.

HITMAN III Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Resmi sayfa üzerinden yapılan duyuruya göre serinin yeni oyunu 21 Ocak 2020 tarihinde PC (Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X platformlarında oyuncuların beğenisine sunulacak. Oyunun standart sürümünün haricinde bir de Deluxe sürümü olacak. Bu sürümün içeriğinde, ana oyuna ek olarak Deluxe Escalations, çeşitli eşyaların ve kıyafetlerin olduğu Deluxe Suits & Items, dijital The World of HITMAN kitabı ve görev tanıtımının yapıldığı yönetmen yorumu içeriklerini beraberinde getirecek.

Sürüm fark etmeksizin HITMAN III oyununu ön-sipariş ile satın almanız durumunda, hediye olarak Trinity Pack içeriğine sahip olacaksınız. Bu içerikte, her biri HITMAN üçlemesindeki bir oyunu temsil eden ve toplamda dokuz eşyanın bulunduğu üç farklı set bulunacak. Bu eşyalar bir takım elbise, evrak çantası ve silahtan oluşuyor.

Son olarak, HITMAN III oyununun PlayStation 4 veya Xbox One versiyonunu almış olan oyuncular tercih ettikleri versiyona göre PlayStation 5 veya Xbox Series X versiyonuna ücretsiz olarak yükseltme yapabilecekler. Ne var ki PlayStation 5 yükseltmesi sadece dijital satın alımları kapsayacak. Xbox Series X yükseltmesi ise Smart Delivery teknolojisi ile gerçekleştirilecek.