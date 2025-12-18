Epic Games'in Bedava Dağıttığı Oyun Rekor Kırdı!

Avalanche Software tarafından geliştirilip 2023'ün başlarında piyasaya sürülen Hogwarts Legacy'nin şimdiye kadar kaç adet kopya sattığı açıklandı. Epic Games Store'un yeni yıla özel olarak başlattığı etkinlik ile ücretsiz olarak dağıtılan oyun, önemli bir eşiği atlattı. İşte ayrıntılar...

Hogwarts Legacy, 40 Milyon Barajını Aştı

Oyunun resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yapılan açıklamada yapımın dünya genelinde 40 milyon oyuncu barajını aştığı duyuruldu. Şirket bu önemli başarıda pay sahibi olan topluluğa teşekkür ederken, oyunculardan da olumlu geri dönüşler geldi.

Thank you to our Community for 40 Million Units sold! #HogwartsLegacy pic.twitter.com/dax3J85vKD — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) December 17, 2025

Epic Games Store’un yılbaşı etkinliği sayesinde bedava dağıtılan Hogwarts Legacy’nin bu sayede milyonlarca kullanıcının kütüphanesine eklendiği tahmin ediliyor. Ayrıca oyunun Epic Games üzerinden ücretsiz olarak alınabilmesi de toplam satış rakamlarına dâhil ediliyor. Zira platform, geliştiriciye oyuncular adına ödeme yapıyor.

Hogwarts Legacy Sistem Gereksinimleri

Bileşen Minimum Gereksinimler Önerilen Gereksinimler İşletim Sistemi 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 İşlemci Intel Core i5-6600 (3.3 GHz) / AMD Ryzen 5 1400 (3.2 GHz) Intel Core i7-8700 (3.2 GHz) / AMD Ryzen 5 3600 (3.6 GHz) RAM 16 GB 16 GB Ekran Kartı NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB / AMD Radeon RX 470 4 GB GeForce GTX 1080 Ti / Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A770 Depolama 85 GB kullanılabilir alan 85 GB kullanılabilir alan

Hogwarts Legacy Fiyatı

Hogwarts Legacy Steam'de 59,99 dolara satılıyor. Epic Games Store'da ise etkinlik başlamadan önce 2.099 TL fiyata sahipti.

