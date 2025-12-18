Epic Games'in Bedava Dağıttığı Oyun Rekor Kırdı!
Avalanche Software'ın geliştirip 2023'te piyasaya sürdüğü ve Harry Potter evreninde geçen Hogwarts Legacy, şimdiye kadar kaç adet kopya sattı?
⚡ Önemli Bilgiler
- Hogwarts Legacy, dünya genelinde 40 milyon oyuncu barajını aşarak önemli bir başarıya imza attı.
- Yapımcı şirket, oyunculara teşekkür etti.
- Epic Games Store’un yılbaşı etkinliği kapsamında ücretsiz dağıtılmasıyla oyunun milyonlarca oyuncunun kütüphanesine eklendiği tahmin ediliyor.
Avalanche Software tarafından geliştirilip 2023'ün başlarında piyasaya sürülen Hogwarts Legacy'nin şimdiye kadar kaç adet kopya sattığı açıklandı. Epic Games Store'un yeni yıla özel olarak başlattığı etkinlik ile ücretsiz olarak dağıtılan oyun, önemli bir eşiği atlattı. İşte ayrıntılar...
Hogwarts Legacy, 40 Milyon Barajını Aştı
Oyunun resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yapılan açıklamada yapımın dünya genelinde 40 milyon oyuncu barajını aştığı duyuruldu. Şirket bu önemli başarıda pay sahibi olan topluluğa teşekkür ederken, oyunculardan da olumlu geri dönüşler geldi.
Thank you to our Community for 40 Million Units sold! #HogwartsLegacy pic.twitter.com/dax3J85vKD— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) December 17, 2025
Epic Games Store’un yılbaşı etkinliği sayesinde bedava dağıtılan Hogwarts Legacy’nin bu sayede milyonlarca kullanıcının kütüphanesine eklendiği tahmin ediliyor. Ayrıca oyunun Epic Games üzerinden ücretsiz olarak alınabilmesi de toplam satış rakamlarına dâhil ediliyor. Zira platform, geliştiriciye oyuncular adına ödeme yapıyor.
Hogwarts Legacy Sistem Gereksinimleri
|Bileşen
|Minimum Gereksinimler
|Önerilen Gereksinimler
|İşletim Sistemi
|64-bit Windows 10
|64-bit Windows 10
|İşlemci
|Intel Core i5-6600 (3.3 GHz) / AMD Ryzen 5 1400 (3.2 GHz)
|Intel Core i7-8700 (3.2 GHz) / AMD Ryzen 5 3600 (3.6 GHz)
|RAM
|16 GB
|16 GB
|Ekran Kartı
|NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB / AMD Radeon RX 470 4 GB
|GeForce GTX 1080 Ti / Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A770
|Depolama
|85 GB kullanılabilir alan
|85 GB kullanılabilir alan
Hogwarts Legacy Fiyatı
Hogwarts Legacy Steam'de 59,99 dolara satılıyor. Epic Games Store'da ise etkinlik başlamadan önce 2.099 TL fiyata sahipti.
