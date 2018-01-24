Holografik Ekranlı Telefon Satışa Çıkıyor

Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan ve uzun süredir haber alamadığımız Hydrogen One'ın çıkış yapacağı tarih belirlenmiş durumda. Holografik ekrana ve üst düzey donanıma sahip olmasından dolayı kullanıcıları şaşırtacak olan Hydrogen One, bu yılın yaz aylarında raflardaki yerini alacak.

RED şirketinin CEO'su Jim Jannard tarafından açıklanan telefon, piyasada holografik ekranlı ilk cihaz olacak. Ayrıca ekranda çift moda birden sahip olacak Hydrogen One, hem 2D moduyla hem de 4V moduyla kullanıcıları karşılayacak. Açıklamada 4V modunun 2D'ye göre biraz daha soluk ekran sunmasına rağmen 3 boyutlu görüntülerde daha iyi sonuçlar ortaya koyacağı ifade ediliyor. 5.7 inç 2560 x 1440 çözünürlüğündeki ekranın, bazı iddialara göre 18:9 (çerçevesiz ekran) olarak geleceği söyleniyor. Snapdragon 835x yonga setinden gücünü alacak olan Hydrogen One, 4500 mAh bataryaya ve 4GB RAM'e sahip olacak.

Cihazın kamerası konusunda ise herhangi bir bilgi mevcut değil. Sadece cihaz hakkında ortaya çıkan görüntülerden arka tarafta çift kamera kurulumu yer alabileceği ifade ediliyor. Ayrıca cihazda kulaklık girişi, çift SIM kart slotu, microSD ve USB-C tarzında çıkışlar bulunacağı belirtiliyor.

Ekranda Leia adlı bir teknolojiyi kullanacak olan Hydrogen One, 1200 dolar fiyat etiketiyle bu yılın yaz aylarında satışa sunulacak. Peki ya bu telefon ülkemize gelirse almayı tercih eder misiniz? Görüşlerinizi yorum kısmında bize bildirin.