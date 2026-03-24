Samsung'dan Yeni Katlanabilir Telefon Geliyor! 200 MP Kameraya Sahip

Samsung, Galaxy Z Fold 8 isimli yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Galaxy Z Fold 8'in kamera özellikleri ortaya çıktı. Cihaz, yüksek çözünürlüklü kamera sayesinde kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebilecek. Telefonda ayrıca Qualcomm'un çok güçlü bir işlemcisi de bulunacak.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ana Ekran Boyutu: 8 inç

8 inç Ana Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X

Dynamic LTPO AMOLED 2X Ana Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İkinci Ekran Boyutu: 6,5 inç

6,5 inç İkinci Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera: 200MP

200MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 10 MP (3x yakınlaştırma)

10 MP (3x yakınlaştırma) Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Katlanabilir telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 10 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alacak. Telefoto kamerada 3x yakınlaştırma özelliği bulunacak. Telefon 8K, 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Samsung Galaxy Z Fold 7'de 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 10 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunuyor. Ön kamera ise 10 megapiksel çözünürlüğe sahip.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisinden alacak. Bu işlemci ile standart Snapdragon 8 Elite Gen 5 arasında çeşitli farklar bulunuyor. Samsung cihazlarına özel olarak optimize edilen For Galaxy sürümü, standart sürüme göre daha yüksek frekans hızına sahip. Yani standart sürümün ana çekirdeği maksimum 4.61 GHz hızında çalışırken For Galaxy sürümünde ana çekirdek 4.74 GHz hıza kadar çıkabiliyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisi daha önce Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra'da kullanılmıştı. Bu güçlü işlemci PUBG Mobile'ı 90 FPS'te, Call of Duty Mobile ve Asphalt Legends'ı 120 FPS'te, CarX Street ve Genshin Impact'i 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz bir şekilde oynanabiliyor.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Galaxy Z Fold 8'in ana ekranı 8 inç, ikinci ekranı ise 6,5 inç büyüklüğünde olacak. Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Galaxy Z Fold 7'in 8,0 inç büyüklüğündeki ana ekranında 1968 x 2184 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 2600 nit maksimum parlaklık mevcut. Yeni modelde de 2600 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Samsung'un yeni katlanabilir telefonu, 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Galaxy Z Fold 7'de ise 4.400 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Dolayısıyla yeni modelde hem batarya hem de şarj hızı tarafında önemli bir artış yaşanacak.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy Z Fold 8'in 2026 yılının temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte katlanabilir telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Galaxy Z Fold 7, geçtiğimiz yılın temmuz ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy S26 serisi dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy Z Fold 8'in de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy Z Fold 7 şu anda 109 bin 499 TL başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor. Galaxy Z Fold 8'in önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 125 bin TL civarı bir fiyat ile satışa sunulabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile gelebileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Samsung Galaxy Z Fold 8'in en iyi katlanabilir telefonlardan biri olacağını düşünüyorum. Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak işlemci dikkatimi çekti. Bu güçlü işlemci, büyük ekranda yüksek grafik kalitesine sahip oyunların bile sorunsuz şekilde oynanabilmesini sağlayacak.

Önceki modele kıyasla batarya tarafında önemli bir artış yaşanacak. Daha yüksek batarya kapasitesi sayesinde daha uzun bir pil ömrünün elde edileceğini söyleyebilirim. Ayrıca Galaxy Z Fold 8'in önceki modelden iki kat daha fazla şarj hızına sahip olacağını belirteyim. Bu arada yüksek çözünürlüklü kamera ile çok kaliteli fotoğraflar ve videolar da çekilebilecek. Sonuç olarak bence yeni telefon, kullanıcıların ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayacak.