iPhone Air'e Yeni Rakip: Aşırı İnce ve Çok Güçlü Telefon Geliyor!

Honor, aşırı ince bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Magic 8 Air isimli Android telefonun işlemcisi ortaya çıktı. Paylaşılan bilgliere göre yeni amiral gemisi, güçlü işlemcisi sayesinde yüksek performans sunacak. Telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü kamera dahil birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Honor Magic 8 Air'in İşlemcisi Ne Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Honor Magic 8 Air'de MediaTek Dimensity 9500 işlemcisi yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen yeni işlemci, bir adet adet 4.21GHz C1 Ultra çekirdeği, üç adet 3.5GHz C1 Premium çekirdeği ve dört adet C1 Pro performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Telefonda bu güçlü işlemci sayesinde en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma, takılma ve donma gibi sorunlar olmadan sorunsuz şekilde oynanabilecek. Honor Magic 8 Pro'da iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite Gen 5 tercih edilmişti.

Honor Magic 8 Air'in Özellik Listesi

Ekran Boyutu: 6,31 inç

6,31 inç Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 50 MP telefoto kamera

200 MP ana kamera + 50 MP telefoto kamera Batarya: 5.500 mAh

5.500 mAh İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

MediaTek Dimensity 9500 Kalınlık: 5 mm veya 6 mm

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Honor Magic 8 Air'in arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Ön kameranın kaç megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı henüz belli değil. 5 mm veya 6 mm kalınlığında olacak telefon, 5.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak.

Honor Magic 8 Air Ne Zaman Tanıtılacak?

Beyaz, siyah, mor ve turuncu olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunacak Magic 8 Air'in 2026 yılının ocak ayında tanıtılacağı iddia edildi. Aynı tarihte Honor Magic 8S isimli çok güçlü bir akıllı telefonun da tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak.