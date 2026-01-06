Honor'dan Tüy Gibi Telefon Geliyor: iPhone Air'dan Bile Hafif Olacak!

Çin merkezli teknoloji devi Honor yakında piyasaya süreceği yeni akıllı telefonlarıyla gündemden düşmüyor. Son olarak markanın uzun bir süredir konuşulan yeni ultra ince tasarımlı modeli Honor Magic 8 Air ile ilgili yeni sızıntılar gün yüzüne çıktı.

Geçtiğimiz günlerde şirket yöneticileri tarafından üstü kapalı da olsa duyurulan cihazın özellikle kompakt ve hafif telefon seven kullanıcıları hedeflediği ve Honor Magic 8 serisinin güçlü özelliklerini bünyesinde barındıracağı söyleniyor. İşte yaklaşan cihaz ile ilgili bilinen tüm detaylar!

Honor Magic 8 Air'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Güvenilir kaynaklar tarafından kısa bir süre önce paylaşılan yeni görseller merakla beklenen telefonun tasarımını gözler önüne serdi. Görüntülere göre yeni Magic 8 Air alüminyum bir arka yüzeye ve Google Pixel serisi ile iPhone Air modelinden aşina olduğumuz yatay formlu bir kamera adasına sahip olacak.

Sızdırılan görseller cihazın fiziksel ölçülerini de gözler önüne seriyor. Aktarılanlara göre yeni telefon 6.3 mm kalınlığında olacak. Bu değer 5.6 mm'lik iPhone Air ve 5.8 mm’lik Galaxy S25 Edge’den daha kalın bir yapıya işaret etse de asıl farkı ağırlık tarafında olduğu söyleniyor.

Aktarılanlara göre Magic 8 Air sadece 158 gram ağırlığında olacak. Rakiplerine baktığımızda iPhone Air’in 165 gram, Galaxy S25 Edge’in ise 163 gram ağırlığında olduğunu görüyoruz. Sızıntılar genel olarak Honor’un gövde kalınlığından bir miktar feragat etse de hafiflik konusunda rakiplerini geride bırakacağını kanıtlıyor.

Honor Magic 8 Air'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6.31 inç

Boyutu: 6.31 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K OLED

1.5K OLED İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

MediaTek Dimensity 9500 Batarya: 5.500 mAh

5.500 mAh Şarj Hızı: 80W

80W Güvenlik: Ultrasonik parmak izi okuyucusu

Ultrasonik parmak izi okuyucusu Kalınlık: 6.3 mm

6.3 mm Ağırlık: 158 gram

Ne Zaman Tanıtılacak?

Yeni Honor Magic 8 Pro Air önümüzdeki 10 gün içerisinde resmi olarak tanıtılacak. Cihazın Honor'un merakla beklenen bir diğer yeni akıllı telefonu Power 2 ile birlikte veya hemen sonrasında sergileneceği tahmin ediliyor. Lansman günü geldiğinde cihazın tüm teknik özelliklerini ve fiyatını öğrenmiş olacağız. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.