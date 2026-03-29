Honor'un iPhone 16 Pro Max Tasarımlı Telefonu Yolda! 1.5K Ekranı Var

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Honor'un yeni orta segment telefonu X80i için geri sayım başladı. Yeni model, 1.5K çözünürlük, 7.000 mAh batarya kapasitesi ve MediaTek Dimensity 7100 işlemci gibi dikkat çeken özelliklerle bizleri karşılayacak. İşte merak edilen detaylar!

Honor X80i Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Teknolojisi: OLED düz ekran

Ekran Boyutu: 6,6 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1,5K

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 6500 nit’e kadar tepe parlaklık

İşlemci: 2,6 GHz (Çin sürümü Dimensity 7050 - yurtdışı sürümü Dimensity 7100)

Arka Kamera: 50 MP + 8 MP (yurtdışı versiyonlarda 108 MP)

Ön Kamera: 8 MP

Batarya Kapasitesi: 7000 mAh

Şarj Desteği: 45W hızlı şarj

Boyutlar: 157,43 × 75,35 × 7,34 mm

Ağırlık: 185 g

Renk Seçenekleri: Siyah ve Altın

Honor X80i Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Honor X80i modelinde 6,6 inç boyutunda, 1.5K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip OLED bir ekran karşımıza çıkacak. Kullanıcılar, yüksek ekran yenileme hızı sayesinde akıcı bir deneyim yaşayabilecek. Karşılaştıracak olursak, selefi X70i’de 6,7 inçlik, FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran kullanılmıştı.

Honor X80i İşlemcisi Nasıl Olacak?

Sızıntılarda akıllı telefonun Çin sürümlerinde MediaTek Dimensity 7050 ve global versiyonlarında ise Dimensity 7100 yonga setinin mevcut olacağı bilgisi yer alıyor. Bu iki işlemci de orta segmente hitap ediyor ve oyun performansı gibi konularda kullanıcıları üzmüyor.

Dimensity 7100 işlemcisi halihazırda Honor 600 Lite, Tecno Pova Curve 2 5G ve Infinix Note Edge gibi akıllı telefonlarda kullanılıyor. İşlemci, Infinix Note Edge üzerinde yapılan oyun testlerinde PUBG Mobile’da 50–60 FPS, Mobile Legends’da 90 FPS ve eFootball Mobile’da 50–60 FPS arasında performans sergiliyor.

Honor X80i Kamerası Nasıl Olacak?

Honor X80i, 50 megapiksel ana ve 8 megapiksel ultra geniş açı kamerasıyla gelecek. Fakat kaynaklar ürünün global versiyonlarında 108 megapiksellik bir ana kameranın yer alacağını söylüyor. Önde ise 8 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası bulunacak. Hatırlanacağı üzere X70i'nin ana kamerası 108 megapiksel çözünürlüğündeydi.

Honor X80i Bataryası Nasıl Olacak?

Akıllı telefon, 7.000 mAh kapasiteli bir bataryayla ve 45W hızlı şarj desteğiyle gelecek. Selefi X70i'nin 35W hızlarında şarj olabilen 6.000 mAh'lik bataryasıyla kıyasladığımızda yeni modelin kullanıcılara daha uzun pil ömrü sunması bekleniyor.

Honor X80i Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor’dan henüz resmi bir açıklama gelmese de, bazı kaynaklara göre akıllı telefon mayıs ayında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ürünün önce Çin’de tanıtılması ve ardından ise global pazara sunulması bekleniyor.

Honor X70i için 1.399 yuanlık (8.990 TL) bir başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Honor X80i, selefine kıyasla daha gelişmiş teknik özelliklerle geleceği için 1.600 yuan (vergisiz 10.280 TL) seviyelerinden fiyatlandırılması söz konusu. Buna ülkemizdeki vergileri dahil ettiğimizde yaklaşık 21.000 TL'ye denk geliyor.

Honor X80i Türkiye'de Satılacak mı?

Honor, ülkemizde aktif bir marka olsa da maalesef geçtiğimiz sene piyasaya sürülen X70i modeli Türkiye’de satışa sunulmadı. Bu nedenle yaklaşan X80i'nin ülkemizde satışa çıkma ihtimali oldukça düşük görünüyor. Yine de şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemek daha mantıklı olacaktır.

Editörün Yorumu

Honor X80i, sızdırılan teknik özellikleriyle açıkcası beni memnun etmeyi başardı. Özellikle 7.000 mAh’lik piliyle batarya ömrü konusunda sıkıntı yaşayan kullanıcılar için büyük bir avantaj sağlayacak gibi görünüyor.