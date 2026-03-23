Honor'un Çok Güçlü İşlemcili Telefonu Yolda! 8.000 mAh Pili Var

Honor geçtiğimiz yıl satışa sunduğu Magic 9 serisinin devam modelleri için geri sayım başladı. Bu kapsamda Magic 9 serisiyle ilgili bugüne dek çok fazla bilgi gelmese de bu durum yavaş yavaş değişti. Zira son gelişmeler Magic 9'un ekran özelliklerini gözler önüne seriyor.

Honor Magic 9 Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Güvenilir sektör kaynakları, Magic 9 modelinin ekran boyutlarını açıkladı. Buna göre serinin standart versiyonunda 6,4 inç büyüklüğünde OLED bir ekran yer alacak. Bu panelin 120Hz yenileme hızını desteklemesi ve 1256 x 2760 piksel çözünürlük sunması bekleniyor.

Magic 8'de 6,58 inç boyutlarında, 120Hz yenileme hızı ve 1256 x 2760 piksel çözünürlük sunan OLED bir ekran kullanılmıştı. Bunları dikkate alarak yeni modelde ekran boyutlarında ufak bir düşüşün olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu detayların sızıntılardan ibaret olduğunu ve şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemenin daha doğru olacağını belirtelim.

Honor Magic 9 Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,4 inç

6,4 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Ön Kamera: 50 MP

50 MP Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 64 MP

Honor Magic 9 İşlemcisi Nasıl Olacak?

Bilindiği üzere Honor Magic 8'de Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti kullanılmıştı. Yaklaşan Magic 9'da ise Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisi karşımıza çıkacak. Maalesef donanımla ilgili şu ana dek bilgiler sınırlı olsa da bugüne dek gelen raporlar 2 nm fabrikasyon süreciyle üretileceği yönünde.

Donanım, selefi gibi üst düzey bir oyun performansı sunacak. Bu kapsamda en iyi grafikli mobil oyunları herhangi bir sorun olmadan akıcı bir şekilde çalıştırabilecek. Bunlara örnek verecek olursak, PUBG Mobile, Mobile Legends, Call of Duty Mobile, Genshin Impact ve Asphalt 9 Legends gibi yapımlarda herhangi bir sorun yaşamayacaksınız.

Honor Magic 9 Kamerası Nasıl Olacak?

Akıllı telefonda 200 megapiksel ana, 50 megapiksel ultra geniş açı ve 64 megapiksel periskop telefoto sensöründen oluşan üçlü bir kamera sistemi yer alması bekleniyor. Önde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunacak. Magic 8 modelinde de benzer bir kamera düzeni kullanıldığını söyleyebiliriz.

Honor Magic 9 Bataryası Nasıl Olacak?

Cihazda 8.000 mAh kapasiteli bir batarya bulunacak. Selefi 7.000 mAh kapasiteli bir pil ile gelmişti. Bu da şarj sürelerinde belirli bir artış olacağı anlamına geliyor. Şarj hızlarıyla ilgili bir bilgi henüz paylaşılmadı. Ancak 90-100W civarında bir hızlı şarj desteğinin sunulması olası görünüyor.

Honor Magic 9 Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Honor Magic 9 serisi Ekim 2025'te tanıtılmıştı. Bu nedenle yaklaşan Magic 9 ailesi de muhtemelen eylül veya ekim aylarında kullanıcıların beğenisine sunulacak. 540 euroluk (27.642 TL) başlangıç fiyat etiketine sahip Honor Magic 8'den daha yetenekli olacağını düşünürsek, muhtemelen 600-650 euro (33.279 TL) arasında bir fiyatla satılacağını söyleyebiliriz.

Honor Magic 9 Türkiye'de Satılacak mı?

Honor, Magic 8 serisinden sadece Pro versiyonunun Türkiye'ye getirdi. Bu nedenle yaklaşan seride de benzer bir yaklaşımın sergilenmesi bekleniyor. Kısacası, Magic 9'un Türkiye'ye gelme olasılığı düşük. Ancak yine de şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemek daha sağlıklı olacaktır.

Editörün Yorumu

Honor Magic 9, özellikle Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisiyle dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Bununla birlikte 8.000 mAh'lik bataryası ve 200 megapiksel kamerasıyla sektörde dişli bir rakip olacak diyebilirim. Ancak yine de bir tercih hakkım olsa Pro versiyonuna yönelirim.