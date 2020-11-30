Huawei'nin 1 Akıllı Telefonu Kaç Saniyede Ürettiği Açıklandı: Etkileyici

Huawei 1 akıllı telefonu ne kadar sürede üretiyor? Akıllı telefon üreticisi Huawei'nin 1 akıllı telefonu ne kadar sürede ürettiği ile ilgili açıklama geldi.

Huawei 1 Akıllı Telefonu Kaç Saniyede Üretiyor?

Çin'deki Changsha Siber Güvenlik ve Akıllı Üretim Konferansı'nda, Huawei Başkan Yardımcısı ve Huawei Çin Bulut ve Bilgi İşlem Başkanı Shi Yaohong, Huawei'nin akıllı telefon üretim süresini dakikalardan saniyelere düşürdüğünü söyledi.

2015 yılında Huawei'nin her üretim hattının yeni bir akıllı telefon üretmesinin 10 dakika sürdüğünü belirten Yaohong, 2020'de Huawei'nin üretim hatlarında yeni bir akıllı telefon üretmenin yalnızca 27 saniye sürdüğü bilgisini verdi.

Huawei sadece 27 saniyede 1 akıllı telefon üretiyor. Bu rakam oldukça etkileyici. Sizler Huawei'nin 1 akıllı telefonu 27 saniyede üretiyor olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

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