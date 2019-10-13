Huawei CEO'su Açıkladı! HarmonyOS, iOS ile Rekabet Edecek

Huawei CEO'su Ren Zhengfei, şirketin kendi geliştirdiği işletim sistemi olan HarmonyOS hakkında bir dizi açıklamada bulundu. Huawei CEO'suna göre, HarmonyOS işletim sistemi birkaç yıl içerisinde Apple'ın işletim sistemi ile eşdeğer hale gelecek.

Huawei CEO'su Ren Zhengfei, Fortune dergisine verdiği röportajda HarmonyOS işletim sisteminin iki ila üç yıl arasında iOS ile rekabet edeceğini söyledi.

Huawei Tüketici Ticaret Grubu CEO'su, ayrıca Google'ın Huawei'ye Android lisansı vermeyeceğini ve Huawei P40 serisinin HarmonyOS işletim sistemi ile geleceğini açıkladı.

Huawei CEO'su Ren Zhengfei

HarmonyOS işletim sistemi akıllı telefon, akıllı hoparlör, bilgisayar, akıllı saat, kablosuz kulaklık, araba ve tablet olmak üzere tüm cihazlarda kullanılabilmekte. HarmonyOS kilobayttan gigabaytlara kadar değişen RAM boyutlarını desteklemekte.

HarmonyOS ile beraber uygulamalardaki gecikme hızı %25.7 oranında azalacak. Ayrıca mikro çekirdek, işlemler arasındaki iletişim performansını mevcut sistemlerden beş kat daha verimli hale getirecek.

Huawei'nin gelecek aylarda atacağı adımlar herkes tarafından oldukça merak edilmekte. Şirket, ABD ile anlaşabilir ise Google lisansı alabilir. Konu hakkında gelişmeler olduça sizleri bilgilendireceğiz.