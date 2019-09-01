Huawei'den Android Sisteme Sahip 2 Yeni Model Geliyor

Çinli üretici Huawei, Android programından çıkartılmasından sonra ilk defa Android'in tam lisanslı sürümüne sahip olacak iki yeni akıllı telefon yayınlayacağını doğruladı. Bu, Google uygulamalarının kullanımda olacağı anlamına geliyor.

Söz konusu iki akıllı telefondan biri daha önce yayınlanmış olan Huawei Nova 5'in bir üst modeli olacak Nova 5T ismiyle gelecek. Nova 5T, arkada üçlü kamera kurulumuyla dikkat çekiyorken, bu hafta Malezya'da da piyasaya sürüldüğünü ve bu da daha geniş kapsamlı bir sunumun ortasında olduğumuzu gösteriyor.

Diğer yeni akıllı telefon da daha önce duyurulan bir cihaz olan Huawei Y9 Prime'ın yükseltmesi olacak ve önceden duyurulmamış bir cihaz olan Huawei Y9 S modeli. Hu awei, Y9 S ile ilgili ayrıntıları açıkladı ve yeni Android modelinin “yenilikçi teknoloji” ile geleceğini söyledi.

Daha önce yapılan bir sızıntı, Y9 S'in 6,5 inç ekrana, 4 GB RAM'e ve 64GB depolama alanına sahip olacağını gösteriyor. Telefonun çentik mi yoksa Y9 Prime 2019 gibi pop-up selfie kamerasına sahip olacağı ise belli değil.

Huawei bu iki cihazın 2019'un sonuna kadar Güney Afrika'da (ve muhtemelen ek ülkelerde) piyasaya sürüleceğini ve her iki cihazın da Google tarafından destekleneceğini dile getirdi. Ancak Çinli üreticinin bu cihazları Google desteğine nasıl aldığı henüz belirsizliğini koruyor. Huawei'nin en yeni amiral gemisi Mate 30 serisinin durumu da hala belirsiz. Mevcut söylentiler Mate 30 modellerinin 18 Eylül’de tanıtılacağını iddia ediyor.