Huawei Garanti Süresini Uzattı!

Huawei garanti süresini uzattığını açıkladı. Hangi cihazların süresi uzatıldı? Garanti süresi ne kadar uzatıldı? Konu hakkındaki detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte Huawei tarafından garanti süresi hakkında yapılan açıklama.

Huawei Garanti Süresi Ne Kadar Uzatıldı?

Huawei tarafından yapılan açıklamada garanti ile ilgili şu cümlelere yer verildi:

"Değerli kullanıcılar, Sizlere daha etkin hizmet verebilmek için tüm HUAWEI cihaz kullanıcıları için cihaz garantisi uzatılmıştır. Orijinal garantisi 15 Mart 2020 - 14 Haziran 2020 tarihleri arasında sona erecek olan telefon, bilgisayar, tablet, giyilebilir cihazlar, ses ve yönlendirici cihazlar da dahil olmak üzere HUAWEI Telekomünikasyon Dış. Tic. Ltd. ithalatı ürünler için geçerli garanti 15 Haziran 2020 * 'ye kadar uzaltılacaktır. * Destek uygulamasındaki "Avantajlar" sisteminde görülebilecek garanti süresi Mart 2020 tarihinde güncellenecektir. Cihazlarınız yukarıdaki koşulları sağlarsa garanti otomatik olarak 15 Haziran 2020'ye kadar uzatılacaktır. Garantinizin diğer tüm hüküm ve koşulları değişmeden kalacaktır."

Yapılan açıklamadan da anlaşılacağı üzere orijinal garantisi 15 Mart 2020 - 14 Haziran 2020 tarihleri arasında sona erecek olan tüm Huawei cihazlarının garantisi 3 ay daha uzatıldı. Huawei tarafından alınan bu kararın oldukça iyi olduğun söylemeden geçmemeliyiz. Şirket koronavirüs pandemisine rağmen kullanıcılarına kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor.

Sizler Huawei'nin aldığı garanti uzatma kararı hakkkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

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