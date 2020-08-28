Huawei yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmek için çalışmalarına son sürat devam ediyor. Çok yakında tanıtılması beklenen Huawei Mate 40 ve Mate 40 Pro hakkında gelen sızıntılara bir yenisi daha eklendi. Huawei Mate 40 ve Mate 40 Pro kılıfları ortaya çıktı.
Huawei Mate 40 ve Mate 40 Pro Kılıfları Sızdırıldı
Huawei Mate 40 ve Mate 40 Pro'ya ait olduğu iddia edilen şeffaf kılıflar, Digital Chat Station tarafından sızdırıldı. Mate 40 ve Mate 40 Pro'nun arka tarafında Mate 30 Pro'da olduğu gibi çember olacak. Bu çemberde kamera sensörleri ve led flaş olacak.
Sızdırılan kılıftan görüldüğü kadarı ile Mate 40 Pro'nun sağ tarafında fiziksel ses açma kapatma tuşu bulunacak. Bu tuş Mate 30 Pro'da bulunmuyordu. Hemen aşağıdan kılıflara bakabilirsiniz.
华为Mate40系列开模手机壳:— Digital Chat Station (@StationChat) August 27, 2020
全系保留音量电源键，全系镜头模组增大，全系无闪光灯开孔，疑似挪到镜头模组内。Mate40 Pro顶部疑似存在双扬声器开孔，Mate40顶部疑似保留3.5mm耳机孔，仅供参考。 pic.twitter.com/bXdt4Gy1tW
İddialara göre, Huawei Mate 40 serisi 3 modelden oluşacak. Bu modeller şu şekilde olacak: Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro Plus.
Kirin 9000 yonga setinden güç alacağı konuşulan Huawei Mate 40 Pro'da periskop lens ve ToF sensörü ile birleştirilen 50 MP'lik kamera sensörü ve 80 MP ultra geniş açı kamera sensörü yer alacak.
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