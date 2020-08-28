Huawei yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmek için çalışmalarına son sürat devam ediyor. Çok yakında tanıtılması beklenen Huawei Mate 40 ve Mate 40 Pro hakkında gelen sızıntılara bir yenisi daha eklendi. Huawei Mate 40 ve Mate 40 Pro kılıfları ortaya çıktı.

Huawei Mate 40 ve Mate 40 Pro Kılıfları Sızdırıldı

Huawei Mate 40 ve Mate 40 Pro'ya ait olduğu iddia edilen şeffaf kılıflar, Digital Chat Station tarafından sızdırıldı. Mate 40 ve Mate 40 Pro'nun arka tarafında Mate 30 Pro'da olduğu gibi çember olacak. Bu çemberde kamera sensörleri ve led flaş olacak.

Sızdırılan kılıftan görüldüğü kadarı ile Mate 40 Pro'nun sağ tarafında fiziksel ses açma kapatma tuşu bulunacak. Bu tuş Mate 30 Pro'da bulunmuyordu. Hemen aşağıdan kılıflara bakabilirsiniz.

İddialara göre, Huawei Mate 40 serisi 3 modelden oluşacak. Bu modeller şu şekilde olacak: Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro Plus.

Kirin 9000 yonga setinden güç alacağı konuşulan Huawei Mate 40 Pro'da periskop lens ve ToF sensörü ile birleştirilen 50 MP'lik kamera sensörü ve 80 MP ultra geniş açı kamera sensörü yer alacak.