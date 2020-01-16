Huawei P40 ve P40 Pro Renk Seçenekleri Sızdırıldı

Huawei'nin yeni amiral gemisi akıllı telefon modelleri hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Huawei P40 ve P40 Pro'nun renk seçenekleri sızdırıldı. Gelin hep beraber Huawei P40 ve P40 Pro nasıl olacak yakından bakalım.

Huawei P40 ve P40 Pro Özellikleri Nasıl Olacak?

Huawei P40 Pro, 6.5 inçlik şelale ekran ile gelebilir. OLED ekranın HD+ çözünürlüğü ve 120Hz ekran yenileme hızını destekleyeceği konuşuluyor. Huawei P40 Pro'nun 5.500 mAh grafen batarya ve 50 Watt'lık hızlı şarj teknoloji ile gelmesi bekleniyor. Huawei P40 serisinin gücünü 5G teknolojisini destekleyen Kirin 990 yonga setinden almasına kesin gözüyle bakılmakta. Huawei P40 Pro'nun arka tarafında OIS destekli Sony IMX700 veya IMX686 birincil kamera sensörü yer alabilir.

Huawei P40 serisinin renk seçenekleri 91Mobiles tarafından sızdırıldı. 91Mobiles'a göre P40 serisinde beş adet renk seçeneği olacak. Bu renk seçenekleri sırası ile şu şekilde: siyah, altın, gümüş, deniz mavisi, buz beyazı. Hemen aşağıdan renk seçeneklerine göz atabilirsiniz.

Huawei P40 Pro'nun 5 arka kamera sensörü ile gelmesine kesin gözüyle bakılmakta. Cihazın ana arka kamerasının 52 MP olacağı söylenmekte. Huawei P40 serisi Mart ayında Paris'te düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılacak.