7.000 mAh Bataryalı Huawei Pura 90 Kamerasıyla Bir İlke İmza Atacak!

Huawei, bir süredir Pura 90 serisi üzerinde mesai harcıyor. Akıllı telefonlarla ilgili bugüne dek ortaya çıkan söylentiler selefleri gibi amiral gemisi seviyesinde bir performans sunacağını gösteriyor. Son gelişmeler ise Huawei Pura 90 modelinin kamera özelliklerini gözler önüne seriyor. İşte merak edilen detaylar!

Huawei Pura 90'ın Kamerası Nasıl Olacak?

Güvenilir kaynaklara göre Huawei Pura 90 modeli kamerasıyla bir ilke imza atacak. Bu kapsamda cihaz, 1/1.28 inç boyutlarında ve 200 megapiksel çözünürlüğe sahip ilk Huawei telefonu olacak. Benzer şekilde serinin diğer üyeleri de bu özellikle karşımıza çıkacak.

Modelin kamerası sürekli optik zoom işlevine sahip olacak. Bunu biraz daha açacak olursak, söz konusu teknoloji geleneksel akıllı telefon kameralarında sabit lensler arasında ani geçişler yapmak yerine, lensi fiziksel olarak hareket ettirerek kesintisiz ve kayıpsız bir yakınlaştırma olanağı sunacak.

Bu özelliği ilk kullanan modellerden birisi Sony Xperia 1 IV olmuştu. Şimdi ise Huawei, Pura 90 ile kullanıcılarına daha gelişmiş bir kamera deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Ürünün genel kamera kurulumunda 200 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açı, 200 MP periskop, 50 MP ikinci zoom ve ikinci nesil multispektral sensör yer alacak.

Huawei Pura 90'ın Özellikleri Neler Olacak?

İşlemci : Kirin 9030 5G

: Kirin 9030 5G Batarya Kapasitesi : 7000 mAh

: 7000 mAh Kablolu Şarj: 100 W

100 W Kablosuz Şarj : 50 W

: 50 W Ekran Boyutu : 6,58 inç

: 6,58 inç Ekran Tipi : OLED, düz ekran

: OLED, düz ekran Ekran Çözünürlüğü : 1,5K

: 1,5K Yenileme Hızı : 120 Hz

: 120 Hz PWM Karartma : 1440 Hz

: 1440 Hz Ekran Koruması : 2. nesil Kunlun Glass

: 2. nesil Kunlun Glass Arka Kamera 200 MP ana kamera 40 MP ultra geniş açı 200 MP periskop lens 50 MP ikinci zoom sensörü İkinci nesil multispektral sensör

3D Yüz Tanıma

Yan Parmak İzi Sensörü

NearLink Bağlantısı

İşletim Sistemi: HarmonyOS 6.0

Huawei Pura 90'ın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Huawei Pura 90, 1,5K çözünürlüklü, 6,58 inç boyutunda, 120Hz yenileme hızı ve 1440Hz PWM karartma sunan OLED bir ekrana sahip olacak. Panel ikinci nesil Kunlun Glass teknolojisiyle korunacak. Karşılaştırma yaparsak, selefi Huawei Pura 80’de 6,6 inçlik, 1,5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 1440 Hz PWM karartma destekleyen OLED bir panel kullanılmıştı.

Huawei Pura 90 Hangi İşlemciden Güç Alacak?

Telefonun işlemcisiyle ilgili birbiriyle çelişen bilgiler mevcut. Ancak yüksek ihtimalle Kirin 9030 5G yonga setinden güç alacak. Selefinde Kirin 9010s çipinin kullanıldığını dikkate aldığımızda yeni modelde kayda değer bir performans artışınının olacağını söyleyebiliriz.

İşlemcinin oyun testlerine baktığımızda, oldukça başarılı bir performans sergilediğini görüyoruz. Bu kapsamda PUBG: Mobile’ı 120 FPS, Call of Duty: Mobile’ı 60 FPS, Fortnite’ı 43 FPS ve Genshin Impact’ı 57 FPS seviyesinde çalıştırabildiğini görüyoruz. Yani akıcı bir oyun deneyimi sunabiliyor.

Huawei Pura 90'ın Bataryası Nasıl Olacak?

Model, selefi 5.600 mAh’lik bataryanın oldukça üzerinde olan 7.000 mAh kapasiteli bir pille gelecek. Ayrıca 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği de sunabilecek. Kısacası akıllı telefonu gün içerisinde sürekli şarj etmek zorunda kalmayacaksınız diyebiliriz.

Huawei Pura 90 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka. Hatta an itibariyle şirketin web sitesine baktığımızda çok sayıda Pura telefonunun satışta olduğunu görüyoruz. Bu nedenle nisan ayında tanıtılması beklenen Pura 90'ın ülkemizde satışa çıkması kuvvetle muhtemel. Tabii yine de şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemenin daha doğru olacağını belirtelim.

Huawei Pura 90'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bilindiği üzere geçen yıl tanıtılan Huawei Pura 80’in fiyatı 580 euro seviyelerindeydi. Bu da vergiler dahil yaklaşık 60 bin TL’ye denk geliyor. Cihazın geçmiş sızıntılarda yer alan Çin fiyatı ise 4.699 Yuan civarında ve bu da yaklaşık 595 euroya karşılık geliyor. Tabii bunun Çin fiyatı olduğunu ve globale daha farklı bir fiyatla geleceğini bir kez daha belirtelim.

Editörün Yorumu

Huawei Pura 90, hem kamera hem de batarya özellikleriyle sektördeki rakiplerine karşı önemli bir avantaja sahip. Ancak ABD yaptırımları nedeniyle Google servislerini desteklememesi ciddi bir dezavantaj oluşturuyor. Yine de bu durum sizin için büyük bir sorun değilse, model tercih edilebilir bir seçenek diyebilirim.