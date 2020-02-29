Hyundai'ye Corona Virüsü Darbesi!

Hyundai'nin Güney Kore'deki fabrikalarından birisi Corona Virüs tehdidi nedeniyle kapatıldı!

Dünya'nın en büyük şirkeleri arasında yer alan Hyundai, Çin'de oluşan Corona virüsü tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Dünyada birçok şirket üretimlerini Çin'de devam ettiriyor. Üretim maliyetinin düşük olması şirketleri Çin'e iterken, Corona virüsü akıllarda soru işareti oluşturuyordu. Hyundai, fabrikasında bu hastalığa engel olamadı. Bunun sonucunda fabrikanın geçici süreliğine kapanması kararı verildi.

Hyundai'nin Güney Kore'deki fabrikasında çalışan bir işçi, dün Corona virüsü tehlikesi ile karantinaya aldındı. İşçiye yapılan testlerde çalışanın Corona virüsü taşıdığını tespit eden yetkililer fabrikayı kapattı. Çalışanlar arasında yapılan incelemede 5 kişinin daha virüs kaptığını tespit eden yetkililer, çalışanları karantinaya aldı.

Yapılan açıklamada yetkililer, söz konusu çalışanların ve fabrikanın dezenfektasyon işlemlerine başlandığını belirttiler. Hyundai'nin Palisade, Tucson, Santa Fe ve Genesis GV80 modellerini ürettiği bu fabrika artık geçici bir süreliğine kapalı kalacak. Bu sırada üretimler diğer fabrikalara aktarılacaktır. Tabi yine de üretimde aksamalar olacaktır. Bakalım Hyundai fabrikasına ne zaman kavuşacak.