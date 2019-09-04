İki Kişilik Spotify Premium Daha Çok Ülke İçin Aktif Oldu

Spotify'ın geçtiğimiz aylarda yalnızca beş ülke için başlattığı iki kişilik Spotify Premium aboneliği, on dört ülke için daha destek vermeye başladı.

Aynı anda iki kişinin Spotify kullanabilmesine olanak sunan Premium Duo, geçtiğimiz aylarda İrlanda, Kolombiya, Şili, Danimarka ve Polonya'da pilot test olarak kullanıma sunulmuştu. Bugün itibariyle bu abonelik planını genişleten Spotify, on dört ülkeye daha destek sunmaya başladı.

Aralarında Türkiye'nin bulunmadığı bu pazarlar şu şekilde: Arjantin, Bolivya, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kosta Rika, Meksika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru ve Uruguay. Söz konusu genişletmeye baktığımızda Latin Amerika ülkeleri için geçerli olduğunu ve hala pilot test ibaresini içerdiğini görüyoruz.

Esas olarak çiftler için kullanıma sunulan çift kişilik abonelik, ev arkadaşları gibi kişiler için de uygun bir kullanım sunuyor. Aile planından farklı olarak yalnızca iki kişiye destek veren bu plan, yine de aynı adreste bulunma zorunluluğu içeriyor. Bununla birlikte söz konusu abonelik ücretinin aile planından ve iki ayrı bireysel abonelikten daha hesaplı olduğunu söyleyebiliriz.

Aile planında da olduğu gibi kullanıcıların müzik tercihleri ve önerileri birbirinden ayrı olarak gerçekleşiyor. Bununla birlikte ortak çalma listesi oluşturmanın da mümkün olduğu Premium Duo'nun, hala pilot test aşamasında bulunduğunu belirtelim. Bu da bu uygulamanın diğer ülkelere sunulmayabileceğini veya daha sonradan iptal edilebileceğini ifade etmekte.