İki Tanıdık Kötü Karakter, Resident Evil: Resistance ile Geri Dönecek

Capcom, Resident Evil: Resistance ile ilgili yeni detaylar paylaşmaya devam ediyor. Serinin kötü karakterleri arasında yer alan Alex Wesker ve Ozwell E. Spencer, Mastermind olarak seçilebilecekler. Ayrıca Abandoned Park ve Casino adıyla iki yeni harita duyuruldu.

Resident Evil: Resistance, Resident Evil 3 (2020) oyununun asimetrik çok oyunculu modu olacak. Kooperatif olarak oynanacak bu mod, dört kişinin kaçmak ve Mastermind adı verilen bir kişinin de bu dört kişiyi durdurmak için mücadele verdiği bir oynanış sunacak.

Japon oyun devi, daha önceden yaptığı açıklama ile oyundaki farklı haritaların ve Mastermind karakterlerinin olacağını duyurmuştu. Yeni duyurulan karakterler, seriyi yakından takip edenlerin bildiği karakterler. Alex Wesker, Resident Evil: Revelations 2 oyununun baş kötü karakteriydi. Kendisi insan ırkının geliştirilmesinin amaçlandığı Wesker projesinin bir parçası olan yüksek rütbeli Umbrella personeliydi. Şirketin çöküsü sonrasında, bir dizi adanın kontrolünü eline alıp tanrıça olma amacıyla virüsle ilgili araştırmalar yapmaya başlamıştı.

Ozwell E. Spencer ise Umbrella şirketinin başındaki isimdi. Hayali ise dünyayı yeniden yapılandırıp yeni bir çağ başlatmaktı. Vizyonunu gerçekleştirebilmek ve kendisinin hükümdarı olduğu bir dünya yaratabilmek amacıyla B.O.W. (Biyo-Organik Silah) araştırması başlatmıştı.

Yeni haritalardan Abandoned Park, Raccoon City varoşlarında bulunuyor; yürüyen ölüler ve biyo-organik silahlar şehirde cirit atmaya başladığı sırada terk edilmiş halde. Casino da şehrin cehenneme döndüğü sırada terk edilmiş olan mekanlardan bir tanesi. Sıradan bir kumarhaneden farksız ve artık büyük bir mücadeleye sahne olacak.