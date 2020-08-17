İkinci El Cep Telefonu Satışına Yeni Düzenleme Geliyor! İşte Detaylar

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı yazılı açıklama ile ikinci el cep telefonu ve tablet satışı için yeni düzenleme getirileceğini paylaştı. İşte ikinci el cep telefonu ve tablet satışı için getirilecek olan yeni düzenlemenin detayları.

İkinci El Cep Telefonu Satışına Yeni Düzenleme!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, düzenlemenin tüketicilerin ikinci el ürün alıp satarken güvenli şekilde hareket etmesini sağlayacağını belirtti. Pekcan açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Mevcut durumda, özellikle ikinci el cep telefonu piyasasında kayıt dışılığın ve güvensizliğin söz konusu olduğunu görüyoruz. Bu durumu ortadan kaldırmak, tüketicilerin güvenli şekilde ve sıfır ürünlere nazaran daha düşük maliyetle bu ürünleri satın almalarını sağlamak istiyoruz. Hazırladığımız yönetmelik taslağı, ülkemizde 'yenilenmiş ürün' sisteminin yasal altyapısını oluşturacak. Bu sayede, tüketicilerimiz kullanılmış teknolojik ürünlerini satarken veya ikinci el ürün alırken güvenli şekilde hareket edebilecek. Satın aldığı yenilenmiş ürünle ilgili sorun yaşadığında da garantiden kaynaklanan haklarını kullanabilecek.

Ruhsar Pekcan, bu kapsamda kullanılmış cep telefonu ve tabletlerin bakanlıkça onaylı yenileme merkezleri tarafından belirli bir standarda göre yenilenebileceğini, sertifikalı ve garantili şekilde tekrar satışa sunulabileceğini söyledi.

Pekcan ayrıca "Yenilenen ürünlerin ambalajında, etiketinde ve reklamlarında 'yenilenmiş ürün' ibaresine yer verilerek satışa sunulması ve ayrıca bu ürünlere en az 12 ay garanti verilmesi zorunlu olacak." bilgisini aktardı.

Yönetmelik taslağında ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve değerlendirmelerinin alınarak son aşamaya gelindiği, söz konusu düzenlemenin yakın zamanda hayata geçeceği açıklandı.

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