144Hz AMOLED Ekranlı Oyun Telefonu Geliyor! Güçlü İşlemciye Sahip

Infinix'in uygun fiyatlı oyun telefonu GT 50 Pro, Google Play Console'da görüldü. Bununla birlikte telefonun işlemcisi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre cihazda MediaTek tarafından geliştrilen güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. 12 GB RAM'e Android telefon, mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabilecek.

Infinix GT 50 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Dimensity 8400 Ultimate

Dimensity 8400 Ultimate GPU: Mali-G720

Mali-G720 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ön Kamera: 13 MP

13 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1208 x 2644 piksel

1208 x 2644 piksel Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 45W kablolu hızlı şarj, 30W kablosuz hızlı şarj

Infinix GT 50 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 8400 Ultimate işlemcisi bulunacak. İşlemcide 2.10 GHz hızında çalışan dört çekirdek, 3.00 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 3.25 GHz hızında çalışan bir çekirdek mevcut. Bu güçlü işlemci, PUBG Mobile, Black Desert Mobile, Mobile Legends, League of Legends: Wild Rift, ve Call of Duty Mobile dahil olmak üzere çoğu oyunda yeterli performans sunuyor.

Infinix GT 50 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Infinix'in yeni oyun telefonu, 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz ayrıca 45W kablolu hızlı şarj, 30W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Serinin bir önceki modeli olan GT 30 Pro'da ise 5.500 mAh batarya kapasitesi, 45W kablolu hızlı şarj, 30W kablosuz hızlı şarj desteği yer alıyor.

Infinix GT 50 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse GT 30 Pro'da 108 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera mevcut.

Infinix GT 50 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı XOS 16 ile birlikte gelmesi beklenen Infinix GT 50 Pro'nun 2026 yılının nisan veya mayıs ayında tanıtılacağı söyleniyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Yüksek çözünürlüklü kamera ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Infinix GT 30 Pro, geçtiğimiz yılın mayıs ayında tanıtılmıştı.

Infinix GT 50 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

En iyi oyuncu telefonları arasınna katılmaya hazırlanan Infinix GT 50 Pro'nun Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Infinix'in pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda GT 50 Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

Infinix GT 50 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Infinix GT 30 Pro için 24 bin 999 rupi (11 bin 943 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Infinix GT 50 Pro'nun ise 27 bin rupi (12 bin 899TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Buna göre telefonun tahmini vergili fiyatı 26 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satılabilir.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak Infinix GT 50 Pro'nun oldukça iddialı olacağını düşünüyorum. MediaTek'in güçlü işlemcisi sayesinde oyunlar kasma, donma veya takılma gibi sorunlarla karşılaşılmayacak. Bu arada 144Hz yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Yüksek yenileme hızı, özellikle çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlayacak.