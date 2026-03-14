Güçlü İşlemcili Xiaomi 17T'nin Fiyatı Ortaya Çıktı

Xiaomi 17T'ye dair önemli bilglier ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi ortaya çıkan Xiaomi 17T'nin kısa süre önce fiyatı sızdırıldı. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir Dimensity işlemci bulunacak. Telefon ayrıca yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Xiaomi 17T'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17T'nin yaklaşık 55 bin rupi fiyat etikteiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile 26 bin 277 TL'ye denk geliyor. Buna göre telefonun vergili fiyatı 50 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı teleofnun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Xiaomi 17T Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı HyperOS 3'E sahip Xiaomi 17T'nin nisan ayının sonuna doğru veya mayıs ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Xiaomi 15T serisi Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla Xiaomi 17T'nin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Xiaomi 17T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Dimensity 8500

Dimensity 8500 Batarya: 6500 mAh

6500 mAh Hızlı Şarj: 67W

67W Ön Kamera: 32 MP

32 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

Xiaomi 17T'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 8500 işlemcisi bulunacak. İşlemcide 3.4 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.2 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.2 GHz hızında çalışan dört çekirdek mevcut. Bu güçlü işlemci, PUBG Mobile, League of Legends: Wild Rift, Mobile Legends: Bang Bang ve Call of Duty Mobile dahil olmak üzere çoğu oyun için yeterli performans sunuyor.

Xiaomi 17T'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu, 6500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Cihaz ayrıca 67W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Serinin bir önceki modeli olan Xiaomi 15T'de 5500 mAh batarya kapasitesi ve 67W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor.

Xiaomi 17T'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Cihaz 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Xiaomi 17T'nin kendi segmentinde oldukça iddialı olacağını düşünüyorum. MediaTek'in güçlü işlemcisi hem sosyal medya kullanma ve internette gezinme gibi aktiviteleri rahatlıkla yerine getirecek hem de mobil oyunlarda yeterli bir performans sunacak. Bu arada dev batarya sayesinde telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak.