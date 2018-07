İngiliz Futbolcunun Fortnite Dansı Sosyal Medyada Yankı Uyandırdı

Geçtiğimiz gün oynanan İngiltere - İsveç Dünya Kupası'nda karşı karşıya gelmiş ve İngiltere iki golle maçı kazanmıştı. İki golden birisini atan Dele Alli isimli futbolcunun golden sonra sevinirken yaptığı Fortnite dansı ise gözlerden kaçmadı ve sosyal medyanın gündemine oturdu.

İngiltere'nin orta saha oyuncusu Dele Alli, takımın İsveç'e karşı ikinci golünü attı ve İngiltere'nin çeyrek final karşılaşmasında önemli bir avantaj elde etmesini sağladı. Ancak Dele'nin attığı golden sonraki sevinci akıllara, popüler hayatta kalma oyunu olan Fortnite'ı getirdi. Hatta seyircilerin arasından Fortnite oynayan pek çok kişi adeta çılgına döndü.

Oyuna aşina olmayanlar için; Fortnite oyuncu karakterleri bekleme menüsünde çeşitli küçük danslar yapabiliyorlar. Pek çok farklı dansı barındıran oyunda, Dele Alli'nin “Ride the Pony” olarak bilinen kutlama hareketini yaptığını belirtmek gerekiyor. Ayrıca İngiliz taraftarlarının bir kısmı Alli'nin dansına eşlik ederken kimisi de bu dansı beğenmediğini ifade etti.

After each goal my kids have been telling the name of the Fortnight dance used in the celebration. Dele Ali did “ride the horse”#ENGSWE