Markette Çalışacağımız Gerçekçi Oyun Geliyor! Fragman Yayınlandı
inKONBINI: One Store. Many Stories'in fragmanı yayınlandı. Peki, simülasyon türündeki oyun neler sunacak? İşte oyuna dair merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- inKONBINI: One Store. Many Stories için 1 dakika 57 saniye uzunluğunda tanıtım videosu paylaşıldı.
- Simülasyon türündeki oyunda markette çalışacağız.
- Oyunun düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az NVIDIA GTX 760 veya Radeon HD 7950 seviyesinde bir ekran kartı gerekecek.
Sony tarafından düzenlenen State of Play etkinliğinde pek çok oyunun tanıtım videosu oyuncularla buluştu. Bunlar arasında inKONBINI: One Store. Many Stories de bulunuyor. Tanıtım videosu, Nagai Industries tarafından geliştirilen oyunun nasıl bir atmosfere sahip olacağını gözler önüne serdi.
inKONBINI: One Store. Many Stories'in Fragmanı Nasıl İzlenir?
PlayStation'ın resmî YouTube kanalı üzerinden inKONBINI: One Store. Many Stories için tanıtım videosu paylaşıldı. 1 dakika 57 saniye uzunluğundaki fragman, oyunun atmosferi, oynanışı, karakter ve bölüm tasarımlarını gösteriyor. Ayrıca simülasyon oyununun Steam'de demo sürümü de bulunuyor.
Demo sürümü Steam'de oynayabilmek için ilk olarak Steam'i ziyaret edin ve hesabınıza giriş yapın. Daha sonra "inKONBINI: One Store. Many Stories" sayfasını görüntüleyin ve demo kısmında yer alan "İndir" butonuna basın. Bu işlemin ardından indirme ve yükleme işlemleri gerçekleşecek. Oyunun tam sürümü 2026 yılının nisan ayında çıkacak.
inKONBINI: One Store. Many Stories Nasıl Bir Oyun?
inKONBINI: One Store. Many Stories, en iyi simülasyon oyunları arasına katılmaya hazırlanıyor. 1990'lı yıllarda Japonya'da geçen yapımda markette çalışacağız. Oyunda raflara yeni ürünler yerleştirmek, ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmek ve ürünlerin satışını yapmak dahil birçok görev olacak.
inKONBINI: One Store. Many Stories Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i5-4570 / AMD FX-8350
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 760 / Radeon HD 7950 (2 GB VRAM)
- DirectX: Sürüm 11
inKONBINI: One Store. Many Stories en az 9 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araçlar PC'de kapsamlı temizlik yaparak boş alanın kolayca artmasını sağlar.
inKONBINI: One Store. Many Stories Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i5-7600 / Ryzen 5 1600
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 / Radeon R9 390 (4 GB VRAM)
- DirectX: Sürüm 11