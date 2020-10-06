Instagram 10 Yaşına Girdi: 10. Yıla Özel Özellikler Kullanıma Açıldı

Instagram, 10 yaşına ayak bastı ve 10. yıla özel özellikleri yayına aldı. Instagram 10. yıla özel özellikler neler? Sizler için yeni gelen özellikleri bir araya getirdik. Gelin hep beraber yeni gelen özelliklere yakından bakalım.

Instagram 10. Yıla Özel Özellikler

Instagram 10. yıla özel özellikleri ile çok konuşulacak gibi görünüyor. Yeni gelen özellikler oldukça dikkat çekici görünmekte. İşte Instagram'a gelen yeni

Yeni özel Hikayeler Haritası ve takvimi, kullanıcılara son üç yılda paylaştıkları hikayelerin ve fotoğrafların bir retrospektifini sunuyor. Kullanıcılar böylece en sevdikleri anlara geri dönüp isterlerse onları yeniden paylaşabiliyor. Kullanıcılar, profillerinin altındaki "arşiv" menüsünden yeni Hikayeler Haritasına ve aylık takvim görünümüne erişebilmekte.

Instagram, potansiyel olarak kötüye kullanım amaçlı yorumları otomatik olarak gizlemeyi amaçlayan yeni zorbalık önleme özelliklerini duyurdu. Ancak gizli yorumlar tamamen silinmiyor ve "Gizli Yorumları Görüntüle" düğmesine basılarak görüntülenebiliyor.

Son olarak, 10. yılını kutlamak için Instagram, kullanıcıların uygulamanın simgesini Ana Ekranlarında değiştirmelerine izin veriyor. Kullanıcılar, turuncu, sarı, yeşil, mor, siyah, beyaz ve daha birçok tonda yeni ve klasik simgeler arasından seçim yapabiliyor.

Yeni simgelere erişmek için, uygulamanın içindeki ayarlar bölümünü açmanız ve ekranda uzun bir kaydırma yapmanız gerekiyor. Menünün üst kısmında bir emoji sütunu görünecek ve ardından simgeler ortaya çıkacak. Simgeler arasından istediğinizi seçebilirsiniz.

Seçim yaptıktan sonra uygulamanın ikonu ana ekranınızda değişecek. Yeni simgeler kullanıcıları eskiye götüyor ve nostaljik bir hava katıyor.

Özellikler cihazınızda gözükmüyor ise cihazınızdaki Instagram uygulamasının sürümünü güncellemeyi unutmayın! Sizler Instagram'ın 10. yıla özel özellikleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce özellikler kullanışlı mı? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın.

Aşağıda yer alan Instagram indir butonundan Instagram uygulamasını cihazlarınıza kolayca ve kısa süre içerisinde indirebilirsiniz.