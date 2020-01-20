Instagram'da IGTV Düğmesi Ana Sayfadan Kaldırıldı! İşte Sebebi

Instagram aldığı karar ile ana sayfada yer alan IGTV düğmesini kaldırdı. Pek fazla tutmayan IGTV butonu artık ana sayfada bulunmuyor.

IGTV Butonu Neden Kaldırıldı?

Facebook sözcüsü tarafından yapılan açıklamada IGTV butonuna çok az kişinin dokunduğu ve bundan dolayı ana sayfadan kaldırıldığı söylendi. IGTV'ye şu anda keşfet sekmesinden ulaşabilmekte. IGTV'de 1 saate kadar uzun videolar paylaşılabilmekte. Kullanıcıların çoğu IGTV özelliğini sevmediklerini dile getirmekte.

YouTube rakibi olarak tanıtılan IGTV'ye hem dikey hem de yatay olarak çekilen videolar yüklenebilmekte ve daha çok özelliği fenomenler, YouTuber'lar kullanmakta. Instagram geçtiğimiz aylarda IGTV'ye yatay video desteiği getirmişti. Markalar çeşitli kampanyalarını IGTV üzerinden duyurmakta. IGTV, “Keşfet” sekmesinin bir parçası olmasının yanı sıra ayrı bir uygulama olarak da hizmet vermekte. IGTV'de dizilerin fragmanlarından sokak röportajlarına kadar binlerce çeşit video yer almakta.

IGTV uygulamasında tüm videolar tam ekran, yanlarda siyah boşluk kalmayacak şekilde gösterilmekte. Sizler IGTV'yi kullanıyor musunuz? IGTV butonunun ana sayfadan kaldırılması hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!